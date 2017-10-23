Aşk engel dinlemedi

İstanbul’da, 9 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu yürüme yetisini kaybeden Hamide Kurt, iki yıl süren tedavisinin ardından hayata tutundu, ancak belden aşağısı sakat kaldı ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle tekerlekli sandalye atletizmine başlayan Kurt, kısa sürede ismini tüm dünyaya duyurdu. Kurt, 2008 yılında Türkiye Şampiyonu olunca milli takıma seçildi. Tekerlekli sandalye yarışlarında ulusal ve uluslararası birçok madalya aldı. Paralimpik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden ilk kadın engelli atlet unvanını aldı. Hollanda’da düzenlenen Bedensel Engeliler Atletizm Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan Hamide Kurt, Londra’daki Dünya Para-Atletizm Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü, Katar’daki Bedensel Engelliler Atletizm Dünya Şampiyonası’nda ise dünya ikincisi oldu.

Evleneceğim için mutluyum

Hamide Kurt, önceki gün eski jokey Nevzat Doğangün (30) ile nişanlanarak evliliğe ilk adımını attı. Nişanlısı ile beş yıl önce tanışan ve arkadaşlıklarının ilerlemesi ile evlenme kararı alan Kurt, “Tanışmamızdan sonra nişanlım bana güven verdi. Katıldığım turnuvaları televizyondan canlı yayınlardan takip ediyordu. Yarışmaya çıkmadan önce attığı mesajlarla bana hep destek veriyordu. Başarılarımda onun çok büyük katkısı oldu. Şampiyon olduğumda farklı duygular içerisine giriyordum. Çok mutlu oluyordum. Evlilik heyecanı hiçbir şeye benzemiyor. Şampiyon olduğumda yaşadığım mutluluktan daha fazla seviniyorum ve mutluyum” dedi.

Sevgi engel dinlemiyor

Hamide Kurt’un nişanlısı Nevzat Doğangün ise 12 yıl boyunca jokeylik yaptı. Veliefendi Hipodromu’nda yedi yıl önce bir antreman sırasında attan düşerek ayağını üç yerden kırdı. Geçirdiği kazanın ardından üç defa ameliyat olan Doğangün, 2014 yılına kadar jokeylik yaptı. Ancak rahatsızlıklarının artması üzerine jokeyliği bırakmak zorunda kaldı. Nevzat Doğangün “Jokeyliği bıraktıktan sonra çeşitli işler yaptım. Şimdi oto yıkama yerim var. Hamide ile beş yıl önce tanıştık. Ancak son bir yılda aramızda bir duygusallık oluştu. Ona açıldım, evlenmek istediğimi söyledim. Etrafımdan bu kararımı eleştirenler oldu. ‘Sen sağlamsın, o engelli’ dediler. Ama ben ona aşık oldum. Hamide’yi çok seviyorum. Aşkımız engel dinlemedi. Nisan ayında da dünya evine gireceğiz. Evleneceğim için çok mutluyum” dedi.