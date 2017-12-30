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    Aşıyı reddeden 10 bin aileye takip

    AA
    30.12.2017 - 00:58 | Son Güncelleme:

    SAĞLIK Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, son günlerde yaşanan aşı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    2017'de 10 bin ailenin kendi isteği doğrultusunda çocuğuna aşı yaptırmadığını ifade eden Gümüş, şöyle konuştu: “Aşı redlerini takip ediyoruz. Bu bebeklerimizin ve çocuklarımızın süreçlerini izliyoruz. Takiplerinde herhangi bir sorun çıkarsa buraya müdahale ederiz. Şu anda 1 milyon 300 bin yenidoğanımız var. Sağlıklı bir birey şeklinde büyümeleri ve gelişmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz."

    Müsteşar Gümüş, "Hacettepe Üniversitemiz ile aşı reddi sebeplerine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Aşı reddinde bulunulan iller ve sebeplerini araştırıyoruz. Burada sağlık okur-yazarlığı konusunda da önemli sorunlar olduğunu görüyoruz. Aşıyla ilgili negatif bilgilendirmeler ve buna yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmayı bize mart sonunda sunacaklar. Bilim heyetimiz de ona göre yeni politikalarımızı belirleyecektir" dedi. Gümüş, son günlerde medyada sıkça yer alan "grip aşısı"na ilişkin tartışmalara da değindi. Bakanlık olarak grip aşısını zorunlu tutmadıklarına dikkati çeken Gümüş, Prof. Dr. Canan Karatay'ın "grip aşılarının içinde alüminyum olduğu ve aşı yaptıranların Alzheimer hastalığına yakalanacağı" yönündeki açıklamalarıyla ilgili ise “Biz sadece kanıta dayalı tıp verilerine göre toplum sağlığını korumakla sorumlu bir bakanlığız. İnsanlarımızın ruhen ve bedenen sağlıklı bir şekilde hayat sürmesi için mücadelemize devam ediyoruz. Vatandaşımızın burada güveneceği tek kurum Sağlık Bakanlığıdır.” dedi.

    Etiketler: Aşı yaptırmak , Sağlık Bakanlığı , gazetehaberleri
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