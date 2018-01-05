Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Asit tankeri dehşeti! Eriyen lastik bir anda patlayınca...

    Asit tankeri dehşeti! Eriyen lastik bir anda patlayınca...

    AA
    05.01.2018 - 09:32 | Son Güncelleme:

    Kütahya'nın Emet ilçesinde tankerden yola dökülen asidin neden olduğu trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Emet'teki bor işleme tesisine asit taşıyan Hasan Balaban idaresindeki tankerin tahliye vanası arızalandı. Bundan dolayı Emet-Tavşanlı karayoluna yaklaşık 20 kilometre boyunca asit döküldü. Bir süre sonra, asidin lastikleri yakması üzerine tanker Köprücek köyü yakınında şarampole devrildi.



    Asit tankeri dehşeti Eriyen lastik bir anda patlayınca...

    Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, araçtaki asit çevreye yayıldı. Asit nedeniyle lastikleri yanan Yakup Kaplan'ın kullandığı kamyonette Günlüce köyü yakınında şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile eşi Havva ve 7 yaşındaki kızı Esma Kaplan yaralandı. Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

    Asit tankeri dehşeti Eriyen lastik bir anda patlayınca...

    İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, başka kazalar yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Asit dökülen Emet-Tavşanlı karayolunda greyderle kazıma çalışması yapılırken, Emet Bor İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri yolu yıkayarak temizlemeye başladı.

    Asit tankeri dehşeti Eriyen lastik bir anda patlayınca...

    Etiketler: Kütahya , KAZA
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri