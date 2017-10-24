Asistandan yakacak açıklama: Susmam için bana para ödedi

Financial Times'a konuşan Zelda Perkins, 1998 yılında yapımcı Weinstein'ın kendisini oteldeki odasına çağırdığını ve üzerinde iç çamaşırları bulunduğu halde kendisinden masaj talebinde bulunduğunu, daha sonra ise yatağa sürüklemeye çalıştığını söyledi.

​Bu durumdan utanç duyduğu için olanları kimseye anlatamadığını, ancak daha sonra Weinstein'la benzer bir deneyim yaşamış olan bir başka meslektaşına bundan bahsettiğini söyleyen Perkins, daha sonra bu kişiyle birlikte Weinstein'den tazminat talep ettiklerini söyledi. Perkins, Weinstein'in kendileriyle bir gizlilik anlaşması yaparak, olayı duyurmamaları karşılığında toplam 250.000 sterlin ödemeyi kabul ettiğini iddia etti.

GERİ ÖDEME YAPMAK DURUMUNDA KALABİLİR

Anlaşmayı bozması dolayısıyla Weinstein'a geri ödeme yapması ihtimalinin bulunduğunu belirten Perkins, "Gizlilik anlaşmamı herkese duyurarak bozmak istedim. (Zira) Biri bunu yapmazsa, ne bu ve benzeri anlaşmaların ahlakı ne de kurbanların maruz kaldığı baskının şiddeti sorgulanabilecek" diye konuştu.

Weinstein rızaya dayalı olmayan cinsel taciz suçlamalarını kesin olarak reddediyor. (Sputnik)

Zelda Perkins ve Harvey Weinstein 1998 yılında Cannes'daki yatta beraber çekilen fotoğrafı. O yıl Perkins işten ayrılmış.