Asist Kralı Üzülmez Yeni

Rüyamda görsem inanmazdım...

Bir hakemin bir kere bile olsa kritik pozisyonlarda tercih hakkını Beşiktaş'tan yana kullanacağına inanmazdım.

İ. Üzülmez'in sol ayağıyla rakibe feyk atıp sağ ayağıyla gol ortası yapabileceğine inanmazdım.

Yine İ. Üzülmez'in 3 etkili orta, 2 de asist yapacağına inanmazdım.

Beşiktaş'ın bir maçta 3 gol atabileceğine inanmazdım.

Erdoğan Aksoy yazıyor

Daum haklıymış...İnönü'de alınacak 1 puanın başarı olacağını söylerken haklıymış.Sahaya çıkan F.Bahçe'li futbolcuları görünce anladım nedenini: Hepsi büyümüş, dünya yıldızı olmuşlar gibiydi. Öyle ya, artık koşmalarına ne gerek vardı ki? Hazretlerini yormanın ne alemi vardı ki? Maç oynanmadan, peşinen yemeliydi golleri Beşiktaşlı meslektaşları.!!!Sahaya iki takımda defansif bir kadro ile çıkmıştı. Ama kadrolara bakıldığında Beşiktaş'ın da 1 puana razı olduğunu anladık. Geride 4'lü defans. Önlerinde 2 Alman ön libero ve Ekrem. Geriye kalanlar maçı kazandıracak kişiler Yusuf, S.Özkan ve Bobo. Fakat F.Bahçe'yi durdurmakla görevli kişiler işlerini o kadar iyi yaptılar ki hem durdurdular hem vurdular, hem de performanslarıyla rakiplerini sinirlendirdiler de. Özellikle Ekrem sol kanattan öyle tehlikeli ataklar geliştirdi ki F.Bahçe defansını oldukça uğraştırdı. Fakat aynı beceriyi papatya falı gibi kadroya giren futbolcusu S.Özkan sergileyemedi ve maçın ilk dakikalarında kaçırdığı golden sonra da morali bozularak oyundan düştü.Dedim ya; 2 takımda defansif futbolcularla mücadele etti.Bu maçın bir güreş müsabakası olduğunu düşünsek ve mevkidaşları kıyaslasak;Ernst Emre’yi kafakola getirip tuş yapar.Fink Alex’i salya sümük ağlatarak annesine şikayete gönderir.Toraman G.Gönül’ü minderden kaçırtır.İ.Üzülmez R.Carlos’u sayı ile de olsa yener.Sivok ile Ferrari yine rakiplerine üstünlük sağlar, Bobo idare eder.Rakibi Ekrem’i koşarak yakalayamayacağı için, Yusuf da yaşına hürmeten rakibi güreşmeyeceği için yenilmezler.Bir tek S.Özkan Kazım’a kaybeder.Normal koşullarda futbolun ofansif yönünü daha iyi bilen oyuncular F.Bahçe’de olmasına karşılık, koşmadıkları için, mücadele etmedikleri için yenildiler. Bu durumda ciddiyetlerinden dolayı Siyah Beyazlı futbolcuların hakkını teslim etmek, tebrik etmek gerekir.Futbol gerçekten de ilginç bir oyun. Her an her şey olabiliyor. Nasıl ki Beşiktaş G.Saray karşısında farklı mağlubiyeti hak etmediyse ( hatta futbolun adaleti olsaydı galip bile gelebilirdi ) bu maçta da F.Bahçe galip gelebilirdi. Fırat Aydınus, İ.Üzülmez’in G.Gönül’e yaptığı harekete penaltı düdüğü çalsaydı belki de maçın yıldızı İ.Üzülmez’in futbolu bir an önce bırakması gerektiğinden dem vuruyorduk şu anda. Varsayımlar üzerinden hareket etmeden, Beşiktaş’ın haklı galibiyetini küçültmeden gerçek dünyaya, gerçeklere dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu maç ile Beşiktaş iyi bir ivme yakalamış durumda. Bu kadronun oynadığı futbol ofansif yönden biraz daha geliştirilebilirse, ligde hiçbir takımda olmayan “taş gibi takım” nitelemesine sahip olabilir Beşiktaş. Ne ilginçtir; hem de bu sıfatı bu senenin transfer rekoru kıran futbolcuları olmadan kazanır. Açıkçası şu anki haliyle Beşiktaş üzerine gelen, boş alan bırakan takımlar karşısında başarılı olsa da, özellikle İnönü’de kapanan, katı defans yapan takımlara karşı sürekli 2 puan bırakma riski ile karşılaşır.Söylemek gerekir ki S.Özkan gün geçtikçe futbolu unutuyor. Denizli’nin bu futbolcuyu kazanması için kendisine güven aşılaması ve kötü oynasa bile birkaç maç üst üste oynatacağı garantisi vermesi gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan Fink’in attığı golün, bu zamana kadar seyrettiğim en güzel gollerden biri olduğunu belirtir, disiplinli oyunundan dolayı kendisini kutlarım.Değinmeden geçmeyelim, maçın yan hakemini de özellikle tebrik etmek gerekir. Kendisine küfür eden Kazım'a "yarabbi şükür" demedi ve Fırat Aydınus’a kararlı bir şekilde "at" dedi. Kendisine edilen küfürlü ifadeleri kabul etmediği, insan onuruna yakışır şekilde davrandığı, takiyye yapmadığı ve korkmadığı için diğer hakemler tarafından örnek alınmalı.Maç sonunda maçı beraber izlediğim arkadaşım nedense pek mutlu değildi. Soran gözlerle baktığımda : “Yaa bu yönetime şimdi yine mahkum mu olacağız ?” sorusuyla karşılaştım. Bu soruya usturuplu bir cevap ararken F.Bahçe’liler köşede kıs kıs gülüyorlar gibi geldi bana nedense…Sustum…Yorumlarınızı Erdoganaksoy1903@hotmail.com adresine yazabilirsiniz.