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Asırlık proje seferlere başlıyor

Hürriyet Haber
07.10.2017 - 07:57 | Son Güncelleme:

Bakü-Tiflis Kars Demiryolu, bu yıl bitmeden uluslararası seferlere başlıyor. Projeyle Bakü’den kalkan tren, Tiflis’ten geçerek Kars’a kadar kesintisiz bir hat üzerinden yolcu ve yük taşınabilecek.

İpek yolunu yeniden canlandırmak amacıyla Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın ortaklaşa hayata geçirdiği Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu projesinde sona gelindi. Akşam'ın haberine göre geçtiğimiz ay uluslararası seferlerde test sürüşleri gerçekleştiren üç ülke, kesintisiz seferler için gün sayıyor. Projeyle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den kalkan tren, Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’ten geçerek Kars’a kesintisiz bir hat üzerinden yolcu ve yük taşınabilecek. Kars’tan Bakü’ye kadar tek hat üzerinden yapılacak seferler, Bakü’den sonra hem Kazakistan hem de Türkmenistan üzerinden ikinci hatla Çin’e kadar uzanabilecek.

MALİYETİ 600 MİLYON DOLAR

Demiryolu hizmete girdiğinde, ilk etapta yılda 1 milyon yolcu 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. 839 km uzunluğundaki hattın Türkiye’den geçen 76 km’lik demiryolunun Türkiye’ye maliyeti ise 600 milyon dolar.

TÜRKİYE’NİN KASASINA 1 MİLYAR DOLAR GİRECEK

Çin'den Avrupa’ya 45-62 gün arasında değişen yük taşıma süresi projeyle 12-15 gün arasına düşecek. Yapılacak her seferle Türkiye’nin kasasına milyarlarca lira girecek. Avrupa’dan Çin’e seferde olan trenler her Türkiye’ye girişlerinde para ödeyecek. Bu sayede Türkiye’nin sadece demiryolu taşımacılığıyla kasasına yılda 1 milyar dolar girmesi hedefleniyor.

Etiketler: Bakü-Tiflis Kars , Bakü-Tiflis Kars demiryolu hattı , Bakü-Tiflis Kars bilet
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