Asırlık dernek ile vakıf arasında ‘para’ kavgası

İLK BAŞKANI HÜSEYİN HİLMİ PAŞA



Türkiye Hayvanları Koruma Derneği (THKD) resmi olarak 1924 yılında kurulsa da temeli 1912 yılında atıldı. Amerikalı fizik profesörü Alice Manning’in girişimi ile kurulan derneğin ilk başkanı Hüseyin Hilmi Paşa oldu. Dernek yönetiminde ayrıca Prens Said Halim Paşa, İsmail Paşa gibi isimler yer aldı.

ADINA VAKIF KURULDU

Ekim 1947’de İstanbul’da vefat eden Alice Manning, vefatı öncesi dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için sahip Şişli Osmanbey’de sahip olduğu gayrimenkulleri derneğe bağışladı. Manning’in vefatı sonrası, bir dizi dükkan, daire ve arsanın daha iyi değerlendirilmesi için Manning Vakfı kuruldu. Vakfın kuruluş amaçlarının başında, hayvanları korumak üzere kurulan derneğin faaliyetlerini desteklemek yer aldı.

DERNEĞE DESTEK KESİLDİ

Vakıf ve dernek arasındaki yakın ilişki birkaç yıl önce bozulmaya başladı. İddiaya göre, vakfın yeni yönetimi derneğe aylık olarak ödenmesi gereken paraları ödemedi. Bu durum, bakıma muhtaç ve hasta halde olan çok sayıda hayvan için de zorlu bir süreç başlattı. En son dernek merkezinin de olduğu binanın satışı ile taraflar arasındaki gerilim giderek arttı.

Türkiye Hayvanları Koruma Derneği adına, Manning Vakfı yöneticileri ve binayı satın alan S. Tekstil şirketi yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

‘HİLELİ SATIŞLAR YAPILDI’ İDDİASI

THKD’nin, bakanlar kurulu kararı ile kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsünde olduğu vurgulanan savcılık dilekçesinde, vakfa ait mal varlığının hileli bir biçimde elden çıkarıldığı öne sürüldü. Dernek merkezinde de izinsiz girildiği belirtilen dilekçede, yıllardır faaliyet gösterdikleri binanın da gizlice satıldığı iddia edildi. Vakfa ait gayrimenkullerden elde edilen gelirin nereye harcandığının belli olmadığı kaydedilerek, konu ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne de

başvuruda bulunulduğu belirtildi. Dernek merkezinin de satışı ile bir asırdır süren faaliyetlerin durma noktasına geldiğine değinilerek, vakfa ait malların satılamayacağı savunuldu.

Dernek Avukatı Neyir Ş. Musal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, hayvanların bakımı ve korunmasının, derneğin kurucusu Alice Manning’in vasiyeti olduğunu söyledi. Av. Musal “Bayan Manning'in arzusuna aykırı olarak, derneğe yardımlar yapılmadı. Ayrıca derneğin merkez binasından çıkarılması noktasına gelen gayrimenkul satışları hakkında İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ve savcılığa da başvurduk” dedi.

‘HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİ VERMİYORLAR’

Manning Vakfı Başkanı Tahsin Tuğrul ise, şunları söyledi: “Biz, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği gibi başka derneklere de yardım yapıyoruz. Kimine mama, kimine aşı, kimine nakdi yardım yapıyoruz. Bu dernek ile ilgili sorun şu. Verdiğimiz paraların nereye harcandığına ilişkin tek bir rapor vermiyorlar. 2012’de 180 bin TL vermişiz. Bu paranın nereye harcandığı belli değil. Hiçbir kayıt yok. ‘Siz, bize para vermeye mecbursunuz’ havasındalar. ‘Bu parayı bize verirsiniz biz de istediğimiz gibi harcarız. Başka hiç kimseye yardım etmeyeceksiniz bize vereceksiniz.’ diyorlar. Zorlama ile yardım olmaz. Bize hiç bilgi vermiyorlar. Sadece para istiyorlar. Kaldı ki kiralarını biz ödüyoruz. Yeter ki hayvanlar mağdur olmasın.”

Vakfın elindeki varlıkları daha iyi değerlendirmek için 2011’de rezidence yapılmaya karar verildiğini aktaran Tuğrul, söz konusu yatırımın bekledikleri sonucu vermemesi nedeni ile gayrimenkul satışları yapmak durumunda kaldıklarını aktardı. “Hali hazırda nakit olarak 14-15 milyon TL paramız var” diyen Tuğrul, söz konusu parayı değerlendirerek derneklere yardım yapmayı sürdürmek istediklerini söyledi.

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sonrası geçen yıl Kasım ayında hazırlanan rapora göre satışı yapılan bina için “Değerleme raporunda belirtilen tutar üzerinden satışının yapıldığı…” değerlendirmesi yapıldı.