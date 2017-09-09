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    Asırlık çınar hayata tutundu

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    09.09.2017 - 15:26 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 15:26

    İstanbul Çengelköy’de fırtına sırasında devrilen 180 yaşındaki tarihi çınar, yapılan bakımın ardından ilk filizini verdi. Bir buçuk aydır tedavi edilen ağaç ‘yoğun bakımdan’ çıktı

    Çengelköy’deki Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi’nde yer alan 800 yıllık dev anıt ağacın yakınında bulunan ve “Korunmaya Değer Ağaç” sınıfında yer alan 180 yaşındaki çınar ağacı geçtiğimiz Temmuz ayındaki fırtınada devrilmişti.

    26 metre boyunda 126 santimetre çapındaki ağacı yaşatabilmek için kolları sıvayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ilk olarak ağacın ağırlığını azaltmak için boyunu 8 metreye düşürdü. Kökleri hava almaması için keçe ile kapatıldı. Ağacın kırılma sonucu tahrip olan köklerinde de restorasyon çalışması yapıldı. Vinçle ayağa kaldırılan çınar için geçici destek çalışması yapıldı.

    Yaşlı ağaçlar filizlendi

    ‘Yoğun bakım’ altına alınan tarihi ağaç, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin 1,5 aylık çalışmalarının ardından ilk filizlerini vermeye başladı. Bunun yanında ekipler fırtınada zarar gören birçok ağaca da müdahale etti.

    Doğancılar Parkı’nda da fırtınada hasar gören tarihi çınar ağacı yetkililer tarafından iyileştirildi. Gövde ve kök restorasyonu yapıldıktan sonra yeniden ayağa kaldırılan anıt ağaç, filizlenerek iyileşme başladı. İstanbul’da yaşanan fırtınada 2.118 ağaç devrilmiş, 2.500 ağacın dalları kırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen 2.118 ağacın yerine yeni ağaçlar dikmeye devam ediyor. Belediye 4.236 ağaç dikmeyi hedefliyor.

    Asırlık çınar hayata tutundu

    Etiketler: Üsküdar , Çengelköy , çınar ağacı
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