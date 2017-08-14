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Aşırı terlemek hastalık belirtisi mi?

Özellikle sıcak yaz günlerinde artış gösteren aşırı terleme sorunu bazı durumlarda hastalık belirtisi olabiliyor.

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 11:42:00

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle fazla terleyenlerin ortak sorusu, “Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?” Sadece sıcak ortamlarda değil herhangi bir zamanda ortaya çıkabilen, çoğunlukla ellerde, koltuk altlarında ve bel bölgesinde yoğunlaşan aşırı ter problemi ciddi hastalıkların belirtisi olabilir!

Terleme insan vücudunun fizyolojik bir fonksiyonudur ve sağlıklı bir olaydır. İnsan vücudunda 2-3 milyon kadar ter bezi vardır ve bu bezler yardımı ile terleme olayı gerçekleşir. Terlemenin asıl fonksiyonu insan vücudunun ısısını dengelemektir. Vücudun çeşitli yerlerinde ter bezlerinin çalışması ile ortaya çıkan terin buharlaşmasıyla vücut ısısı dengelenir.

Normal bir insan vücudunda günlük ortalama 100 cc kadar terleme gerçekleşir. Ortamdaki ısının artması ya da çeşitli aktiviteler bu oranı 1,5 litreye kadar çıkarabilir. Ter sıvısının içeriğinde sodyum, potasyum, üre, klor ve su gibi organik maddeler bulunur ve bu organik maddeler ne kadar fazla ise terin kokusu da o oranda belirginleşir.

Aşırı terlemek hastalık belirtisi mi

Çok sık terliyorsanız dikkat edin!

Terleme normal bir olaydır. Ancak sık ve çok terleme bazı ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Şeker ve tansiyon düşmesi, kalp krizi, kanama ve sıcak çarpması gibi rahatsızlıkların belirtileri arasında aşırı terleme de vardır. Bu hastalıklarda erken müdahale kritik olduğundan, aşırı terleme gözardı edilmemelilidir.

Tiroid bezinin aşırı çalışması terleme ile kendini belli edebilir. Böyle bir durumda metabolizma çok hızlı çalışır ve vücut ısısını da arttırır. Bu durum terlemede de ani bir artışa sebep olabilir. Özellikle akciğer hastalıklarında ortaya çıkan nefes darlığı da terlemeye neden olur. Bu problemler birbirini tetikler niteliktedir.

Fizyolojik rahatsızlıklar dışında ruhsal rahatsızlıklar da sıklıkla terleme belirtisi gösterebilir. Aşırı heyecanlanma, panik atak, olağandışı utangaçlık durumları terlemeye neden olabilir ve yaşam kalitesinin artması için tedavi edilmeleri gerekir.

Kanser hastalığı olan kişilerde, omurga çevresinde bulunan tümörler terlemeye neden olabilir.

Aşırı terlemek hastalık belirtisi mi

Kadınlarda adet dönemi, menopoz dönemi ya da menopoz öncesi dönemde terleme normaldir. Ancak bu terlemenin gereğinden uzun sürmesi ya da aşırı miktarda olması başka kadın hastalıklarını da düşündürmelidir.

Tifo, verem, zatürre ve bademcik iltihaplanması gibi enfeksiyon hastalıklarında ateşin düşmesi için vücut terleme fonksiyonunu ani ve yüksek miktarda kullanabilir.

Kalp ve damar hastalıkları da akciğer rahatsızlıkları gibi nefes darlığına sebep olarak terlemeyi tetikleyebilir.

Aşırı terlemenin herhangi bir hastalığın belirtisi olup olmadığını anlamak erken müdahale için çok önemlidir. Eğer uzun süreli ve aşırı miktarda terliyorsanız doktorunuza danışarak gerekli tetkikleri yaptırın.

Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 11:51:13
Etiketler: aşırı terleme , aşırı terleme nedenleri , aşırı terleme problemi
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