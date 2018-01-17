Haberler> Kelebek Magazin>Hayat Haberleri>Aşırı spor düşkünlüğünün zararları

Aşırı spor düşkünlüğünün zararları

Sporun yaşam kalitesini arttırmak, oksijen kapasitesini arttırmak, çarpıntı riskini azaltmak, kandaki yoğunlaşmayı azaltmak, stresten korunmaya yardımcı olmak, kanser risklerinin artmasını önlemek, kabızlıktan kurtulmaya yardımcı olmak, zihinsel uyanıklığı ve farkındalığı arttırmak gibi onlarca faydası bulunuyor. Fakat her şeyin aşırısının zararı olduğu gibi sporun da bulunuyor. Bilinçsiz yapılan sporun, sağlığa faydasından çok zararı dokunuyor. İşte aşırı ve bilinçsiz bir şekilde spor yapmanın sağlığa zararları.

Doğan BURDA
17.01.2018 - 17:35 | Son Güncelleme :

Bazen ara vermek iyidir

Bazen gerçekten ara vermek iyidir. Spor esnasında kaslarımız efor sarf ederler ve yırtılırlar. Fakat vücut kendini kaslar ile birlikte tekrardan toparlar. Bu toparlama aşamasında ise dinlenmeye ihtiyaç vardır. Dinlenme ve uyuma aşamasında ise büyüme hormonu salgılarız. Eğer dinlenilmezse kaslarda yıkım olacaktır. Unutulmamalıdır ki kaslar spor yaparken değil dinlenirken gelişmektedir.

Aşırı spor düşkünlüğünün zararları

Program da önemlidir

Sporda dinlenmenin önemi oldukça büyük. Bu dinlenmeyi spor yapmayarak veya uyuyarak gerçekleştirebiliriz. Fakat aynı şekilde farklı bölgeleri de çalıştırarak yapabiliriz. Bu yüzden bir profesyonel eşliğinde spor programı çıkartılmalı ve haftanın belirli bölgeleri, belirli günler çalışılmalıdır.

Aşırı spor düşkünlüğünün zararları

Aşırı bitkinliğin ortaya çıkışı

Aşırı şekilde spor yapmanın kaslara zararı olduğu gibi kişinin enerjisini de etkilemektedir. Ara vermeden ve sürekli yapılan spor programlarında kişide bitkinlik görülmektedir.

Aşırı spor düşkünlüğünün zararları

Uzun süreli spor kalıcı zararlara neden olabilmektedir

Saint Luke Hastanesi tarafından ABD'de yapılan bir araştırmada, ağır sportif faaliyetlerin kalıcı ritim bozuklukları ve zararlara neden olduğunu gösterdi. Fakat tabii ki sporun zararlı olduğu ile ilgili bir durum yok. Araştırmayı yapan Dr. James O'Keefe “Maraton, triatlon, uzun bisiklet yarışları gibi ağır ve uzun süreli sporlar kalbe zarar veriyor” olarak açıklama yaptı. Yani günlük sporu 1 saat gibi bir süre ile sınırlamakta fayda var.

Aşırı spor düşkünlüğünün zararları

Eğer bir hastalık varsa buna göre spor yapılmalı

Kişi hastalığını göz ardı ederek veya kişisel antrenörüne hastalıklarının ve rahatsızlıklarının bilgisini vermeyerek program yazılmasını istiyor. Bel fıtığı, kemik erimesi, menisküs, bağ yaralanmaları, kas problemleri gibi durumlarda hastalığın daha fazla ilerlemesine neden oluyor. Bu yüzden bu hastalıklar var ise buna göre bir egzersiz sistemi uygulanması ve aşırı spor yapılmaması gerekiyor.

Spor farklı etmenler ile desteklenmesi gerekiyor

Sonuç olarak sporun belli çerçeveleri bulunuyor. Spora aşırıya kaçılırken yardımcı unsurlarla desteklenmesi gerekiyor Spor yapılıyorsa iyi dinlenilmesi, iyi beslenilmesi de gerekiyor.

Aşırı spor düşkünlüğünün zararları

Etiketler: Beslenme
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri