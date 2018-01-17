Aşırı spor düşkünlüğünün zararları

Bazen ara vermek iyidir

Bazen gerçekten ara vermek iyidir. Spor esnasında kaslarımız efor sarf ederler ve yırtılırlar. Fakat vücut kendini kaslar ile birlikte tekrardan toparlar. Bu toparlama aşamasında ise dinlenmeye ihtiyaç vardır. Dinlenme ve uyuma aşamasında ise büyüme hormonu salgılarız. Eğer dinlenilmezse kaslarda yıkım olacaktır. Unutulmamalıdır ki kaslar spor yaparken değil dinlenirken gelişmektedir.

Program da önemlidir

Sporda dinlenmenin önemi oldukça büyük. Bu dinlenmeyi spor yapmayarak veya uyuyarak gerçekleştirebiliriz. Fakat aynı şekilde farklı bölgeleri de çalıştırarak yapabiliriz. Bu yüzden bir profesyonel eşliğinde spor programı çıkartılmalı ve haftanın belirli bölgeleri, belirli günler çalışılmalıdır.

Aşırı bitkinliğin ortaya çıkışı

Aşırı şekilde spor yapmanın kaslara zararı olduğu gibi kişinin enerjisini de etkilemektedir. Ara vermeden ve sürekli yapılan spor programlarında kişide bitkinlik görülmektedir.

Uzun süreli spor kalıcı zararlara neden olabilmektedir

Saint Luke Hastanesi tarafından ABD'de yapılan bir araştırmada, ağır sportif faaliyetlerin kalıcı ritim bozuklukları ve zararlara neden olduğunu gösterdi. Fakat tabii ki sporun zararlı olduğu ile ilgili bir durum yok. Araştırmayı yapan Dr. James O'Keefe “Maraton, triatlon, uzun bisiklet yarışları gibi ağır ve uzun süreli sporlar kalbe zarar veriyor” olarak açıklama yaptı. Yani günlük sporu 1 saat gibi bir süre ile sınırlamakta fayda var.

Eğer bir hastalık varsa buna göre spor yapılmalı

Kişi hastalığını göz ardı ederek veya kişisel antrenörüne hastalıklarının ve rahatsızlıklarının bilgisini vermeyerek program yazılmasını istiyor. Bel fıtığı, kemik erimesi, menisküs, bağ yaralanmaları, kas problemleri gibi durumlarda hastalığın daha fazla ilerlemesine neden oluyor. Bu yüzden bu hastalıklar var ise buna göre bir egzersiz sistemi uygulanması ve aşırı spor yapılmaması gerekiyor.

Spor farklı etmenler ile desteklenmesi gerekiyor

Sonuç olarak sporun belli çerçeveleri bulunuyor. Spora aşırıya kaçılırken yardımcı unsurlarla desteklenmesi gerekiyor Spor yapılıyorsa iyi dinlenilmesi, iyi beslenilmesi de gerekiyor.