Aşırı spor düşkünlüğünün zararları

Bazen ara vermek iyidir
Bazen gerçekten ara vermek iyidir. Spor esnasında kaslarımız efor sarf ederler ve yırtılırlar. Fakat vücut kendini kaslar ile birlikte tekrardan toparlar. Bu toparlama aşamasında ise dinlenmeye ihtiyaç vardır. Dinlenme ve uyuma aşamasında ise büyüme hormonu salgılarız. Eğer dinlenilmezse kaslarda yıkım olacaktır. Unutulmamalıdır ki kaslar spor yaparken değil dinlenirken gelişmektedir.
Program da önemlidir
Sporda dinlenmenin önemi oldukça büyük. Bu dinlenmeyi spor yapmayarak veya uyuyarak gerçekleştirebiliriz. Fakat aynı şekilde farklı bölgeleri de çalıştırarak yapabiliriz. Bu yüzden bir profesyonel eşliğinde spor programı çıkartılmalı ve haftanın belirli bölgeleri, belirli günler çalışılmalıdır.
Aşırı bitkinliğin ortaya çıkışı
Aşırı şekilde spor yapmanın kaslara zararı olduğu gibi kişinin enerjisini de etkilemektedir. Ara vermeden ve sürekli yapılan spor programlarında kişide bitkinlik görülmektedir.
Uzun süreli spor kalıcı zararlara neden olabilmektedir
Saint Luke Hastanesi tarafından ABD'de yapılan bir araştırmada, ağır sportif faaliyetlerin kalıcı ritim bozuklukları ve zararlara neden olduğunu gösterdi. Fakat tabii ki sporun zararlı olduğu ile ilgili bir durum yok. Araştırmayı yapan Dr. James O'Keefe “Maraton, triatlon, uzun bisiklet yarışları gibi ağır ve uzun süreli sporlar kalbe zarar veriyor” olarak açıklama yaptı. Yani günlük sporu 1 saat gibi bir süre ile sınırlamakta fayda var.
Eğer bir hastalık varsa buna göre spor yapılmalı
Kişi hastalığını göz ardı ederek veya kişisel antrenörüne hastalıklarının ve rahatsızlıklarının bilgisini vermeyerek program yazılmasını istiyor. Bel fıtığı, kemik erimesi, menisküs, bağ yaralanmaları, kas problemleri gibi durumlarda hastalığın daha fazla ilerlemesine neden oluyor. Bu yüzden bu hastalıklar var ise buna göre bir egzersiz sistemi uygulanması ve aşırı spor yapılmaması gerekiyor.
Spor farklı etmenler ile desteklenmesi gerekiyor
Sonuç olarak sporun belli çerçeveleri bulunuyor. Spora aşırıya kaçılırken yardımcı unsurlarla desteklenmesi gerekiyor Spor yapılıyorsa iyi dinlenilmesi, iyi beslenilmesi de gerekiyor.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün