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    Aşırı sağcılar terör karşı yürüdü

    AA
    08.10.2017 - 11:10 | Son Güncelleme:

    Londra’da futbol taraftarlarını çatısı altında toplayan Football Lads Alliance (Futbol Gençleri İttifakı - FLA) platformu, ülkede mart ayından bu yana yaşanan terör saldırılarına ve aşırıcılığa karşı yürüdü.

    HYDE Park önünde başlayan ve 22 Mart’ta yılın ilk terör saldırısının gerçekleştiği Westminster Köprüsü’nde sona eren yürüyüşte, eylemciler bazı futbol takımlarının armalarını taşıdı. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı sessiz yürüyüşün sonunda, terör saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

    Aşırı sağcılar terör karşı yürüdü

    KARŞIT GRUPLA GERGİNLİK YAŞANDI
    Yürüyüş güzergahındaki başbakanlık konutu önünde ‘Irkçılığa Karşı Dur’ platformu da karşı gösteri düzenledi. ‘İslamofobiye hayır’ pankartı ve dövizleri taşıyan ırkçılık karşıtı grup ile futbol taraftarlarının oluşturduğu grup arasında gergin anlar yaşandı.
    Başkentte 3 Haziran’da Londra Köprüsü’nde gerçekleşen terör saldırısının ardından 32 yaşındaki Tottenham Hotspur takımı taraftarı John Meighan tarafından kurulan FLA’nın, yaklaşık 70 bin üyesi bulunuyor.
    FLA, gösteriye katılanları ‘sadece normal insanlar’ diye nitelendirse de platform aşırı sağcı grupların desteğini alıyor. FLA’nın 24 Haziran’da düzenlediği bir başka gösteriye English Defence League (İngiliz Savunma Birliği-EDL) isimli aşırı sağ grup da katılmıştı.

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    Etiketler: ingiltere , TERÖR , LONDRA , PROTESTO
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