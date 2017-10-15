Aşırı sağcılar, Kitap Fuarı’nı karıştırdı

EDEBİYATIN ve ifade özgürlüğünün kalbi Frankfurt Kitap Fuarı, şiddete sahne oldu. Fuarı düzenleyen Alman Kitapçılar Birliği ve Borsa Kuruluşu, ifade özgürlüğü çerçevesinde aşırı sağcı yayınevlerinin fuarda stand açmasına izin verdi. Cumartesi günü bu yayınevlerinin standlarındaki etkinliklerde olaylar çıktı. Aşırı sağcılarla etkinliği protesto edenler arasında şiddete varan sahneler yaşandı. Yeni aşırı sağın yayınevi Antaios, halkı kışkırtmaktan mahkum olan Türkiye kökenli yazar Akif Pirinçci ve azılı aşırı sağcı olarak bilinen iki yazarla daha kitap tanıtımı etkinliği düzenledi. Kitap tanıtımına Berlin'deki Yahudi soykırım anıtını “Utanç anıtı” olarak niteleyen, AfD'li politikacı Björn Höcke'yi de davet etti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Höcke'nin sahneye çıkması üzerine bir grup “İfade Özgürlüğüne evet, insan düşmanlığına hayır”, “Siz yazamazsınız, sadece kışkırtırsınız”, “Siz nazisiniz” yazılı pankartlar açtı. Grup, “Naziler defolun” diye slogan attı. Bunun üzerine aşırı sağcı grup karşı sloganlarla, gösteri yapan grubun üzerine yürüyünce, iki grup birbirine girdi. Akif Pirinçci'den sonra kitabını tanıtmak için sahneye çıkan Avusturyalı azılı aşırı sağcı Martin Sellner'in konuşmasını bir grup yarım saat boyunca ıslıklar ve sloganlarla engelledi. Polis etkinliği sona erdirdi.

POLİTİKACI SALDIRIYA UĞRADI

Aşırı sağın etkinliklerine karşı gösteriye katılan siyasi parti Die Partei’nin Frankfurt Başkanı Nico Wehnemann, fuardan ayrılırken saldırıya uğradı. Wehnemann, saldırıyla ilgili fotoğrafı, “Üzerimde bir nazi. Özel güvenlik beni yere yatırdı. Polis seyretti” yazarak, sosyal medya hesabından paylaştı.

Cuma akşamı da sol müzik yayınevi Trikont'un yayıncısı Achim Bergmann, yumruklu saldırıya uğradı. Dudağı patlayan Bergmann hastanede tedavi olurken, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kitapçılar Birliği ve Borsa Kuruluşu bir bildiri yayınlayarak, “Biz şiddetin her türlüsünü kınıyoruz” dedi.