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    Aşırı sağcı suikast timine iddianame

    AA
    23.10.2017 - 09:54 | Son Güncelleme:

    Fransa’da, bazı siyasiler ile Müslüman ve göçmenlere yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen aşırı sağcı suikast timine mensup sekiz kişi hakkında iddianame hazırlandı.

    PARİS Savcılığı, geçen salı günü yakalanan sekiz kişiye ‘terör amaçlı komplo kurmak’ suçunu yöneltti. Yaşları 17 ila 29 arasında değişen kişilerin Fransız siyasilere, Müslümanlara ait ibadethanelere ve bazı Kuzey Afrika kökenli kişilere saldırı düzenleme hazırlığında olduğu bildirildi.

    Bu kişilerin haziran ayında Marsilya’da yakalanan aşırı sağcı Logan Alexandre Nisin ile irtibatlı oldukları tahmin ediliyor.
    Marsilya ve çevresi ile Paris’in banliyölerinden Seine-Saint-Denis bölgesinde salı günü düzenlenen baskınlarda 10 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi daha sonra serbest bırakılmıştı.
    Fransız özel birliklerin ve terörle mücadele birimlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda elde edilen bilgilere göre, suikast timinin hedefinde aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa’nın (FI) lideri Jean-Luc Melenchon ve Hükümet Sözcüsü Christophe Castaner’in de olduğu bildirilmişti.

    Etiketler: suikast timi , Aşırı sağ
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