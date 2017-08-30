Aşırı sağcı politikacı hakkında suç duyurusu

DER Spiegel dergisi, Fischer’in, Gauland hakkında halkı kışkırttığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduğunu ve bu duyuruda, kendisi gibi hukukçu olan Gauland’ın, ırkçı sözleri kasten söylediğinin şüphe götüremeyeceğini belirttiğini yazdı.

Derginin haberine göre Fischer, Gauland’ın, sözlerini o an spontane söylediği şeklindeki açıklamasının da konuşmasının video görüntülerinde propaganda yapmak amacıyla sürekli değişen sözlerinden dolayı kabul edilemeyeceğini savundu.

PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Gauland ise Bakan Özoğuz hakkında, genelde çöplerden kurtulmak ve imha etmek anlamında da kullanılan ‘entsorgen’ kelimesini kullandığı için pişman olmadığını ve bunun bu kadar tepki yaratmasını anlamadığını söyledi. “Bu kelime iyi bir kelime değil, çünkü yanlış anlaşılabilir” diyen Gauland, yine de Özoğuz’a yönelik eleştirisinden vazgeçmeyeceğini ve bakandan özür dilemeyeceğini kaydetti.

İMHA EDİLECEK ÇÖPE BENZETMİŞTİ

AfD’li Gauland, aşırı sağcıların güçlü olduğu Thüringen Eyaleti’nin Eichsfeld kentinde partililere konuşurken, Bakan Özoğuz’un bir röportajında, “Dilin ötesinde spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz” dediğini hatırlattı ve ardından şunları söyledi:

“Bunu da bir Alman Türk’ü söylüyor. Onu Eichsfeld’e davet edin ve spesifik Alman kültürünün ne olduğunu ona anlatın. O zaman bir daha hiç buralara gelmez ve biz de, Tanrı’nın yardımıyla kendisinden Anadolu’da kurtulmuş oluruz.”

Ancak Gauland, çöpleri imha etmekte kullanılan Almanca ‘entsorgen’ sözcüğünü kullandı.