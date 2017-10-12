Aşırı sağcı liderden başbakana ağır ima

HOLLANDA’da 209 gün sonra hükümetin kurulması dolayısıyla mecliste yapılan toplantıda söz alan aşırı sağcı parti PVV Genel Başkanı Geert Wilders, koalisyona dahil edilmemelerine tepki gösterdi.

Wilders’e yanıt Başbakan Mark Rutte’den geldi. Alaycı bir dil kullanan Rutte, “Wilders bu konuda biraz kadına benziyor. Sevilmek istemeyen ve mümkün olduğunca kendini çirkin gösteren bir kadın. Ve bunu kişisel bir saldırı olarak görüyorsa, Sayın başkan kesinlikle haklı” dedi.

Kendisine sataşıldığı için söz hakkı isteyerek kürsüye çıkan Wilders ise “Bunu diyen kim? Bütün Hollanda, Sayın Rutte’nin şimdiye kadar bir karısının olup olmadığını bile bilmiyor” dedi. Wilders’in bu sözleriyle, Rutte’nin eşcinsel olduğuna yönelik geçmişte gündeme gelen iddiaları ima ettiği şeklinde yorumlandı. Rutte ise Wilders’in bu sözlerine, “Evet bu da doğru, bilmemeleri yani” yanıtını verdi.

Bu arada yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Rutte, kabineyi 26 Ekim’de sunmayı hedeflediğini söyledi.