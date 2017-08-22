Aşiret düğününde takı yağdı...

Pinyanişi aşiretinin önde gelen isimlerinden eski milletvekili Macit Pirozbeyoğlu’nun gelir uzmanı oğlu Ahmet Pirozbeyoğlu ile işadamı Naif Çallı’nın kızı Pınar Çallı evlendi.

Gelin ve damadın sağdıçlığını Slehi aşiretinden Alayı Atlı yaptı. Ankara Mayra Plas Oteli’ndeki düğüne eski bakanlar; Mehmet Salih Yıldırım, Hikmet Sami Türk, Şanlıurfa eski Milletvekili Mahmut Güneş, Bingöl eski Milletvekili Hüsamettin Korkutata,Hakkari eski Milletvekili Dr. Rüstem Zeydan, Pinyanişi aşiretinin lideri Osman Zeydan’ın oğlu Necip Zeydan, işadamı Teoman Zeydan’ın yanı sıra Van, Hakkari ve Ankara’dan yüzlerce kişi katıldı.

Düğüne katılan davetliler, damat Ahmet Pirozbeyoğlu'na 270 bin TL para , gelin Pınar Çallı’ya ise 130 bin TL değerinde altın taktı. Düğüne katılan davetliler Kürtçe ve Türkçe müzik eşliğinde halay çekti.

.

