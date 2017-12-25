Aşılanmada endişe verici düşüş

Konuya ilişkin açıklamasında, “Aşılar sayesinde aşıyla korunabilen hastalıklar en az yüzde 98 oranında azalmışken ve bazıları ortadan kalkmışken, bu yayınlar neticesinde aşı reddinde ciddi bir artış gözleniyor” diyen Ceyhan özetle şunları söyledi:

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT ETME

“Son günlerde değişik basın organlarında akademik unvan taşıyan bazı kişiler, nedenini bilmediğimiz ancak reyting ve şöhret kaygısı taşıdığı izlenimi edindiğimiz, aşılar aleyhine ifadeler yayınlanıyor. Bu yayınlar ne yazık ki ülkemizde insan sağlığına ciddi zararlar veriyor. Unutulmamalıdır ki aşılama 1700’lü yıllardan itibaren atalarımızın öncü olduğu, daha sonra da bütün dünyaya yayılan milyonlarca insanı ölümden ve sakatlıktan koruyan en etkili ve ucuz koruma yöntemidir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda, aşılama ile her yıl 14 bin 296 kişinin ölümden kurtulduğunu gösteriyor. Aşılamadan vazgeçersek, on binlerce insanın ölümüne neden olacağımız açık. Bazı aşılarda etki artırıcı olarak bulunan alüminyumun düzeyinin insan sağlığını etkilemeyecek kadar düşük olduğunu bildiklerine de eminiz.

AŞILANMADIĞI İÇİN ÖLENLER VAR

Bazı kişiler bunun yanında aşılarda cıva olduğu şeklinde yanlış bir bilgiyi halka yaymaya çalışıyorlar. Ülkemizde aşılar artık tekli dozda uygulandığından cıva bulunmuyor. Aşılar sayesinde aşıyla korunabilen hastalıklar en az yüzde 98 oranında azalmışken ve bazıları ortadan kalkmışken, bu yayınlar neticesinde aşı reddinde ciddi bir artış gözleniyor. Örneğin aşıyı reddeden aile sayısı 2011’de 183, 2013’te 913, 2015’te 5 bin 91, 2016’da ise 10 binin üzerine çıktı. Bunun neticesinde de bazı hastalıklarda artış gözlendiğini üzülerek izliyoruz. Örneğin boğmaca vakaları son üç yılda belirgin bir şekilde artıyor. Kliniğimizde aşılanmadığı için pnömokok menenjitten ölen ve sakat kalan vakalar yanında, risk grubuna girdiği için grip aşısı olması gerekirken olmayan ve grip sonucu ölen ciddi sayıda vaka gözlemliyoruz.”

SAĞLIK BAKANLIĞI: YAN ETKİ YOK

Sağlık Bakanlığı’ndan aşılarla ilgili olarak Hürriyet’e şu açıklama yapıldı: “Grip aşılarında alüminyum bulunduğu, alüminyumun ise Alzheimer hastalığına yol açtığı öne sürülmektedir. Alüminyum, 3 milyar dozdan fazla muhtelif aşıda kullanılmıştır. Söz konusu aşıları kullananlarda ciddi bir yan etkiye ya da uzun süreli rahatsızlığa rastlanmamaktadır. Alüminyuma uzun süre ve yüksek miktarlarda maruz kalanların kemiklerinde zayıflama olabileceği dışında başka bir yan etki bildirilmemiştir. Aşılarda kullanılan alüminyumun miktarı ise oldukça düşüktür. Ülkemizde grip aşılarının hiçbirinde alüminyum bulunmamaktadır.”