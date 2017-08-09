Asıl şimdi 'Süper' olacak

SÜPER Lig’in yayın haklarını yıllık 500 milyon dolara satın alan Bein Media Group, yeni sezon öncesi Türk futbolunu yurtdışına taşımayı planlıyor. 2017-2018 futbol sezonunda her hafta 4 maç 100 ülkede canlı yayınlanacak.

Bu ülkeler arasında Japonya, İngiltere, Katar, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin bulunduğunu anlatan Bein Media Group’un Başkan Vekili Yousef Al-Obaidly, “Bu yanı zamanda futbol takımlarının yurtdışına açılmasını ve daha fazla taraftara ulaşmasını sağlayacak. Bizim için burada en önemli sorun korsan yayınlar. Bu alanda da canlı yayın uygulaması Periscope ile masaya oturduk. En çok buradan yayın yapılıyor. Bunun önüne geçmek için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

TÜRKİYE KUPASI İHALESİ

Ligin isim hakkı ve radyo yayın hakları ile ilgili çalışmalar da yaptıklarını söyleyen Yousef Al-Obaidly, “Spor Toto ligin isim hakkını bıraktı. Bu konuda bazı şirketler ile görüşmeler yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konuda açıklama yapacağız. TFF 1. Lig’in de yayın haklarını almıştık. Bu maçları da biz yayınlayacağız. Ayrıca Türkiye Kupası ve Süper Kupa için de yayın ihalesine çıkıldı. Bu ihaleler ile de ilgileniyoruz. Radyo yayın hakları için de çalışmalarımız son noktaya geldi. Ligin ilk maçını radyodan da canlı yayınlayacağız. Ayrıca yeni bir Bein Sports Haber adıyla yeni bir kanal açacağız. Bu kanal sadece Digiturk üyelerine olmayacak herkes TV’den şifresiz izleyebilecek” dedi.

AMBARGO ETKİLEMEDİ

Katar merkezli medya grubu Bein Media Group’un Katar’a uygulanan ambargodan etkilenmediğini de anlatan Yousef Al-Obaidly, “Ambargo kararından hemen sonra FIFA ve UEFA’nın düzenlediği ihaleleri kazandık. Gittiğimiz ülkelerde hukuka bağlı bir şekilde iyi bir insan gibi iş yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda hiç etkilenmedik. Biz grup olarak sadece içerik üretmek ve dünya sporuna katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

TEK MAÇ TARİH OLDU

ESKİDEN tüketicinin kafasını karıştıran ücret politikalarında da yeniliğe gidildiğini anlatan Yousef Al-Obaidly, şöyle konuştu: “3 bin farklı kombinasyonda fiyat vardı. Yani 3 milyon abone 3 bin farklı fiyat ile ücretlendiriliyordu. Bunun önüne geçmek için bir çalışma yaptık. Biz bunu 4 farklı pakette topladık. Artık herkes farklı fiyat ödemeyecek. Bu 4 paketin ücreti ise 25 lira ile 129 lira arasında değişiyor. Eskiden TV’den tek maç satın alıp izlemek de mümkündü ancak biz sporseverleri paketlere yönlendirmek istiyoruz. Bunun için de tek maç uygulamasını kaldırıyoruz.”