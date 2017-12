Asıl rekortmen kim?

Jozua Douglas’ın kaleme aldığı ‘Korkunç Yüzme Antrenörü’ Can Çocuk Yayınları etiketiyle okuyucu ile buluştu. Daha önce ‘De Pluim Van De Senaat Van De Nederlandse Kinderjury’ ve ‘De Pluim Van De Senaat’ ödüllerine layık görülen Douglas, bu kitabı ile ‘Hotze de Roos Ödülü’nü kazandı. Şair kimliğiyle de bilinen yazar bir süredir yalnızca çocuklar için hikâyeler kaleme alıyor.

Hasan Türksel’in Türkçeleştirdiği, Elly Hees’in resimlediği metin, yazarın kurduğu hızlı aksiyonlarla açılıyor. Kara mizahın ve zekâ oyunlarının ön planda olduğu kurguda yazar kendi dünyasını ilk cümleden itibaren hissettiriyor. Bol karakterli ve atmosferli metinde ilk dikkatimizi çeken, yazarın anlattığı metnin diline sadıklığı ve hâkimiyeti oluyor. Douglas, kendine has evreniyle rüştünü tüm dünyada ispatlamış bir yazar olarak dikkat çekiyor. Hikâyesinin evrenselliği ve dikte etmekten uzak tavrı da yazarı çağdaşları arasında bir adım öne çıkarıyor. Douglas, dil ile olan ilişkisinde genç okurlarını göz ardı etmeyerek yazarlık marifetlerini gösteriyor.

Hikâyenin içinden anlatacak olursak, dünyanın en sıradan insanı Bay De Bruin, oğlu Lev De Bruin’in başarılı olmasını isteyen bir babadır fakat oğlunun yeteneklerinden bihaberdir. Bir gün oğlunu yüzme kursuna yazdırır ve macera başlar. Lev De Bruin için zor zamanlardır artık. Kendisini hiç istemediği bir yarışın içerisinde bulur. Döneminin en iyi yüzücülerinden ve rekortmenlerinden Boris Kwikzilver’in kursundadır ve Kwikzilver hiç de kolay bir antrenör değildir. Yüzmeye yeteneği olmayanların sınıfı olan K’nın ‘Kaybedenler’inden biridir. Kwikzilver, De Bruin’in babasını, oğlunun yetenekli olduğuna inandırmıştır. Bruin, bütün gün horlayan annesine ve araba koleksiyonu meraklısı babasına bu durumun doğru olmadığını anlatamamıştır. Bir de babasının koleksiyon sevdası ve başarı arzusu işin içine girince Bruin çaresiz kalıyor ve antrenmana gitmekten bir türlü kurtulamıyor.

Kwikzilver’in çıkardığı zorluklar da eklenince yüzme antrenmanları içinden çıkılamayan bir kâbusa dönmüştür. Kahramanımız Lev De Bruin, işi tam tersine çevirmenin yollarını aramaktadır.

Jouza Douglas, metnin girişinde hissettirdiği duygu bütünlüğü ve karakter analiziyle eski şampiyon ile genç ‘kaybedenler’i bir çatışma alanında buluşturmayı çok iyi kotarıyor. Genç okurların hafızasında yaratılan ve çağın hastalığı olan ‘kazanma’ dürtüsünü kaldırarak gerçek bir mücadele alanı kuruyor. Kahramanımızın Lev De Bruin ve arkadaşlarının bir yapbozun parçaları gibi işlediği oyunları antrenör Kwikzilver ile tamamlıyor. Kahramanlarımız, karşılarındaki eski rekortmeni alt etmek için türlü numara içerisine girerken kendilerini sürekli suyun içerisinde buluyorlar!

Yüzme antrenörü Kwikzilver, düşündüğümüz kadar iyi bir insan değildir. Kahramanımız Lev De Bruin ve hayvansever arkadaşı Lita, antrenörün foyasını ortaya çıkarırlar. Maceranın yükseldiği bu anlarda, kendimizi uzun soluklu ve tehlikeli sahneler içinde buluruz. Kwikzilver, en sonunda yaptığı hataların bedelini ödemek için hapsi boylamıştır!

Jouza Douglas, ‘Korkunç Yüzme Antrenörü’nde gerçekliği ön planda tutarak kurduğu dünyada, günümüz insanına da bir ders veriyor. Douglas, hayvan hakları konusundaki tavrı ve edebi üslubu ile takip edilmeyi hak eden bir yazar.



KORKUNÇ YÜZME ANTRENÖRÜ

Jozua Douglas

Çeviren: Hasan Türksel

Resimleyen: Elly Hees

Can Yayınları, 2017

240 sayfa, 17 TL.