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    ‘Asıl metal yorgunu Cumhurbaşkanı’dır’

    ANKARA
    06.11.2017 - 21:06 | Son Güncelleme:

    Meral Akşener’in liderliğinde kurulan İYİ Parti’nin Başkanlık Divanı’nda dün, Türkiye’nin gündemindeki sorunlar ele alındı.

    Toplantıya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Sekreteri Aytun Çıray, özetle şunları kaydetti: “Toplantıda bir araştırma şirketinde brifing almıştık. İYİ Parti’nin inanılmaz bir yükselişte olduğunu gördük. Siyaset tarihinde yüzde 20 ile kurulan bir parti. AKP’nin kendi içindeki temizleme siyaseti oy oranlarının düşmesi sonucunda yeni bir taktik stratejisidir. Bize göre asıl metal yorgunluğu olan Cumhurbaşkanı’dır. Uyum yasaları çıkmadı bu da bir anayasa ihlalidir. TEOG’un iptalinden sonra açıklanan yeni sınav sistemine geçişte de sorunlar oluştu. Okullarımızın nitelikli niteliksiz diye ayrıştırılması bu hükümetin politikaların başarısız olmalarının kendisi tarafından teyididir.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Aytun Çıray
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