Asıl federasyona yabancı lazım

UEFA Pro-Lisans Güncelleme Kursu…

Adı üzerinde UEFA’nın zorunlu kıldığı bir uygulama…

Genci - yaşlısı UEFA tarafından tescillenmek için ceplerinden çıkarttıkları 15 bin lira ile eğitim görüyorlar…

Gerçekten eğitim alan hocalara baktığımızda geleceğe damgasını vuracak potansiyeller var…

Ertuğrul Sağlam, Tolunay Kafkas, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, yorumculuğu bırakırsa Rıdvan Dilmen…

Buraya kadar aslında bir yanlış yok…

Gerçi verilen eğitimin tamamen olmasa bile zırvalıklardan oluştuğu, ‘Pro’ arkasına gizlenmiş bir sıradan Lisans olduğu otoriteler tarafından biliniyor!

Devam edelim…

İlk kez geçen Temmuz ayında Fatih Terim’in de içinde bulunduğu 20 teknik direktöre bu belge verildi…

Yani aslına bakılırsa, devre arası gibi sıkışık bir dönemde uygulama yapılmayabilir… Fatih Kaya yazıyor

Çok iyi niyetli düşünürsek, TFF her an Avrupa’da takım çalıştırabilecek Teknik Direktörlerimize kapı açıyor!

Çok pozitif düşündüğümde bundan başka bir sonuç çıkmıyor…

Pro-Lisans 2011 yılından itibaren zorunlu hale getirilecek…

Vakit var…

İstense devre arası yerine sezon sonu bu kurs açılabilirdi…

Ama yapılmadı!

Yapılmamakla birlikte hem hocalar hem de kulüpler zor durumda bırakıldı…

Süper Lig için bakıyorum…

Hocaların, takımlarına ve oyuncularına ayırdıkları bir saati bile değerli…

Fakat bizimkiler 10 gün eğitim görecekler…

9-10 Ocak günleri Türkiye Kupası 2. maçları oynanacak, kurs ise 5 Ocak günü sona eriyor…

Geriye kalan 4-5 günde hocalar takımlarını hazırlayıp maça çıkacak…

Tabii biz sürekli iyi niyetli davrandığımız için vardır bir bildikleri diyelim!



**



Devre arası neden verilir?

Kamp yapılır. İlk yarı iyi geçti ise o reaksiyon devam ettirilmeye çalışılır, kötüyse yeniden bir adaptasyon sürecinin içine girilir…

Yeni bir nefes alınır ve ikinci sezon başlar…

TFF ne yapıyor…

O süreci resmen baltalıyor…

Takımların kaderiyle oynuyor…



**



Federasyonun bu uygulamayı yapmasında iyi niyet aramıyorum…

Arayamam. TFF futbol takımlarının kaderiyle oynayamaz…

Her kulüp Federasyonun himayesi altındadır…

Şuan da ortaya çıkan tabloda, rekabete gölge düşürülüyor…

Hocalar takımlarıyla olmak yerine, Lisans alabilmek için ders alıyorlar!

Bu zihniyetle, Milli Takım için değil, TFF için yabancı arayışlarına gitmek gerekiyor…



##



Beşiktaş, CSKA Moskova olsaydı?



Şenes Erzik, UEFA Asbaşkanı…

CSKA Moskova’lı 2 oyuncu dopingli yakalandı…

Cezalar açıklanıyor…

Tek maçla yırtıyorlar…

CSKA değil de Beşiktaş’ta 2 oyuncu dopingli çıksaydı ne olurdu…

Beşiktaş en iyi ihtimalle, bu sezon ihraç edilirdi…

En kötüsü ise hem ihraç edilirdi… Hem de kupalardan birkaç yıl men edilirdi…

Şimdi diyeceksiniz ki, adamlar bileklerini hakkıyla çıktılar…

Doping ile bilek hakkı olmaz…

CSKA, United deplasmanından puan almasaydı…

İnönü’ye 6 puan ile gelecekti…

Maç 1-1’e döndüğünde ne skor telaşımız olurdu ne de kulağımız Almanya’da olurdu…

O yüzden Şenes Erzik biraz da Türk takımlarının hakkını korumak için mücadele etse iyi olacak…

Yoksa UEFA Asbaşkanı olmanın bize ne faydası var, ben ona bakarım. Makama bakmam…