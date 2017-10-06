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    Hürriyet >Kitap Sanat>‘Âşıklar Şehri’ İstanbul’a taşınıyor

    ‘Âşıklar Şehri’ İstanbul’a taşınıyor

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 13:17 | Son Güncelleme:

    Zorlu PSM’nin sinema konserleri serisi ‘Movies in Concert’, geçen yıla damgasını vuran filmlerden 6 Oscar ödüllü ‘La La Land’ (Âşıklar Şehri) ile devam ediyor.

    Zorlu PSM’nin sinema konserleri serisi ‘Movies in Concert’, geçen yıla damgasını vuran filmlerden 6 Oscar ödüllü ‘La La Land’ (Âşıklar Şehri) ile devam ediyor. Damien Chazelle filmi ‘La La Land’in Justin Hurwitz imzalı Oscar’lı müzikleri, şef Thiago Tiberio yönetiminde Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde ve dev perdede gösteriminin gerçekleşeceği ‘La La Land in Concert’la bu akşam saat 21.00 ve 7 Ekim Cumartesi saat 20.00’de Mercedes-Benz ana sponsorluğuyla Zorlu PSM Ana Tiyatro’da. Piyanoda ise usta bir isim; Ercüment Orkut sahnede olacak.

    Etiketler: Kitapsanat , La La Land in Concert , aşıklar şehri
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