Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Aşık Veysel'in hayatından bilinmeyenler ve kendi sesinden vasiyeti

    Aşık Veysel'in hayatından bilinmeyenler ve kendi sesinden vasiyeti

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 13:58 | Son Güncelleme:

    Aşık Veysel'in bugün 123. yaş günü olmasıyla birlikte Google konuyu doodle olarak logo haline getirdi ve yapılan tüm haberleri 'Aşık Veysel' başlığı altında topladı. Vatandaşlarda Aşık Veysel'in hayatını ve yaşadıklarını merak ederek, Aşık Veysel kimdir sorusunun cevabını arıyorlar. Peki Aşık Veysel kimdir? hayatında dikkat çeken olaylar ve kendi sesinden kaydedilen vasiyetinde neler söylüyor? İşte detaylar

    Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel'in bugün 123. doğum günü... Usta şair dostları, ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor. Bu nedenle 'Aşık Veysel kimdir' sorusunun yanıtı da bazı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Peki dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'ın Doodle yaptığı Aşık Veysel kimdir? İşte tüm ayrıntılar..

    Aşık Veysel, halk edebiyatına kattığı değerlerle 123. yılında anılıyor. Sosyal medya üzerinden şiir ve sözleri ile anılan Aşık Veysel, insanlığa mal olmuş önemli kişilere ve olaylara değer veren Google tarafından da unutulmadı. 

     

    Doodle'a tıklandığında ünlü ozanla ilgili bilgiler ile türkülerinin yer aldığı sayfaların linkleri ekrana geliyor. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.

    Aşık Veyselin hayatından bilinmeyenler ve kendi sesinden vasiyeti

    KÜÇÜK YAŞTA EVLENDİ,ON GÜNLÜK BEBEĞİNİ KAYBETTİ

    Aşık Veysel’in annesi ve babası seferberlik sonlarına doğru “belki biz ölürüz ve kardeşi Veysel’e bakamaz” düşüncesiyle Veysel’i Esma adında, akrabalarından bir kızla evlendiriyorlar. Esma’dan bir kız, bir oğlu oluyor Veysel’in. Oğlan çocuğu daha on günlükken annesinin memesi ağzında kalarak ölüyor... Veysel’in acıları bununla da bitmiyor; aksilikler, talihsizlikler üst üste gelmeye başlıyor.1921’in 24 Şubat’ında annesi bir gün ondan 18 ay sonra da babası ölüyor. Bu arada bağ, bostan işleriyle uğraşıyor. Köye de birçok âşık gelip gitmekte, Karacaoğlan’dan, Emrah’tan, Âşık Sıtkı, Âşık Veli gibi saz şairlerinden çalıp söylemektedirler. Köy odalarındaki bu âşık fasıllarından Veysel de geri kalmamaktadır.

    ACILAR AŞIK VEYSEL'İN PEŞİNİ BIRAKMADI

    Aşık Veysel'in Ağabeyi Ali’nin bir kız çocuğu daha olunca çocuklara ve işlere bakması için bir azap (hizmetkar) tutuyorlar. Bu hizmetkar ileride Veysel’in bağrında açılacak başka yaranın sebebi olacaktır. Bir gün Veysel hasta yatarken, kardeşi Ali de keven toplamakta iken, Veysel’in ilk eşi olan Esma’yı kandırarak kaçırıyor bu yanaşma. Veysel’in acılı yaşamına bir acı daha ekleniyor böylece. Karısı bir başına bırakıp gittiğinde Veysel’in kucağında henüz altı aylık kızı varmış. İki yıl kucağında gezdirmiş Veysel onu, ne çare o da yaşamamış. Bir şiirinde dile getirdiği gibi:

    “Talih çile kadar sözü bir etmiş,
    Her nereye gitsem gezer peşimde.”

    AŞIK VEYSEL KİMDİR?

    Veysel Şatıroğlu veya lakabı ile Âşık Veysel, 25 Ekim 1894 Şarkışla, Sivas'ta doğmuştur ve 21 Mart 1973 Sivrialan, Sivas'ta hayatını kaybetmiştir. Aşık Veysel Türk halk ozanıdır. Avşar boyunun Şatırlı obasına mensuptur.

    Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetti. Kendi anlatımına göre: "Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan."

    Babasının, Âşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destek ile birçok ili dolaşmaya başladı

    Aşık Veyselin hayatından bilinmeyenler ve kendi sesinden vasiyeti

    Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok, Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Şarkışla'da her yıl adına şenlikler yapılır.

    Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içeydi. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri, Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı.1973 yılında akciğer kanseri sonucunda vefat etti. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri (1984) adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

    Hatırası

    2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Âşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkılarak hazırlanan, tek perdelik dans tiyatrosu "Dostlar Beni Hatırlasın" sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014 yapılacak prömiyere onur konuğu olarak Âşık Veysel'in kızı ve torunlarının katılacağı açıklanmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Bengier yaparken, Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır.

    AŞIK VEYSEL'İN ESERLERİ

    Anlatamam derdimi (5:24)
    Arasam seni gül ilen (4:18)
    Atatürk'e ağıt (5:26)
    Beni hor görme (2:46)
    Beş günlük Dünya (3:58)
    Bir kökte uzamış (4:55)
    Birlik destani (1:42)
    Çiçekler (3:05)
    Cümle âlem senindir (6:44)
    Derdimi dökersem derin dereye (4:51)
    Dost çevirmiş yüzünü benden (3:12)
    Dost yolunda (4:43)
    Dostlar beni hatırlasın (6:02)
    Dün gece yar eşiğinde (4:28)
    Dünya'ya gelmemde maksat (2:43)
    Esti bahar yeli (2:41)
    Gel ey âşık (5:35)
    Gonca gülün kokusuna (5:24)
    Gönül sana nasihatim (6:40)
    Gözyaşı armağan (3:32)
    Güzelliğin on para etmez (4:31)
    Kahpe felek (2:58)
    Kara toprak (9:25)
    Kızılırmak seni seni (4:58)
    Küçük dünyam (5:17)
    Murat (5:13)
    Ne ötersin dertli dertli (3:05)
    Necip (3:16)
    Sazım (6:02)
    Seherin vaktinde (5:01)
    Sekizinci ayın yirmi ikisi (4:43)
    Sen varsın (4:01)
    Şu geniş Dünya'ya (7:27)
    Uzun ince bir yoldayım (2:23)
    Yaz gelsin (3:02)
    Yıldız (Sivas ellerinde) (3:16)

    BENİM SADIK YARİM KARA TOPRAKTIR

    Dost dost diye nicelerine sarıldım
    Benim sadık yârim kara topraktır
    Beyhude dolandım boşa yoruldum
    Benim sadık yârim kara topraktır

    Nice güzellere bağlandım kaldım
    Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
    Her türlü isteğim topraktan aldım
    Benim sadık yârim kara topraktır

    Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
    Yemek verdi ekmek verdi et verdi
    Kazma ile döğmeyince kıt verdi
    Benim sadık yârim kara topraktır

    Ademden bu deme neslim getirdi
    Bana türlü türlü meyva yetirdi
    Her gün beni tepesinde götürdü
    Benim sadık yârim kara topraktır

    Karnın yardım kazmayınan belinen
    Yüzün yırttim tırnağınan elinen
    Yine beni karşıladı gülünen
    Benim sadık yârim kara topraktır

    İşkence yaptıkça bana gülerdi
    Bunda yalan yoktur herkes de gördü
    Bir çekirdek verdim dört bostan verdi
    Benim sadık yârim kara topraktır

    Havaya bakarsam hava alırım
    Toprağa bakarsam dua alırım
    Topraktan ayrılsam nerde kalırım
    Benim sadık yârim kara topraktır

    Dileğin var ise Allah'tan
    Almak için uzak gitme topraktan
    Comertlik toprağa verilmiş Hak'tan
    Benim sadık yârim kara topraktır

    Hakikat ararsan açık bir nokta
    Allah kula yakın kul Allaha
    Hak'kın hazinesi gizli toprakta
    Benim sadık yârim kara topraktır

    Bütün kusurlarım toprak gizliyor
    Merhem çalıp yaralarım düzlüyor
    Kolun açmış yollarımı gözlüyor
    Benim sadık yârim kara topraktır

    Herkim olursa bu sırra mazhar
    Dünyaya bırakır ölmez bir eser
    Gün gelir Veysel'i bağrına basar
    Benim sadık yârim kara topraktır

    UZUN İNCE BİR YOLDAYIM

    Uzun ince bir yoldayım
    Gidiyorum gündüz gece
    Bilmiyorum ne haldeyim
    Gidiyorum gündüz gece
    Dünyaya geldiğim anda
    Yürüdüm aynı zamanda
    İki kapılı bir handa
    Gidiyorum gündüz gece

    Kırkdokuz yıl bu yollarda
    Ovalarda dağlarda çöllerde
    Düşmüşüm gurbet ellerde
    Gidiyorum gündüz gece

    Şaşar Veysel iş bu hale
    Kah ağlaya kah güle
    Yetişmek için menzile
    Gidiyorum gündüz gece

    Etiketler: yaş günü
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri