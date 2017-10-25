Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Aşık Veysel sözleri ve şiirleri: Veysel gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın

    Aşık Veysel sözleri ve şiirleri: Veysel gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 11:35 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük ozanlardan Aşık Veysel’in 123. yaş günü unutulmadı. Türk halk ozanı, kendi şiirleri ve sözleriyle anılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Aşık Veysel sözleri ve şiirleriyle profillerinde paylaşarak ona olan sevgilerini göstermeye çalışıyor. İşte ‘benim sadık yârim kara topraktır.’ Sözüyle gönülleri fetheden Aşık Veysel’in en çok bilinen sözleri ve şiirleri!

    ‘Gün ikindi akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın.’ 21 Mart 1973’te kaybettiğimiz Aşık Veysel, 123. yaş gününde kendi sözleri sözleri ve şiirleriyle anılıyor. Sevgiyi, birliği, beraberliği, paylaşımı… İnsana dair en güzel duyguları büyük bir samimiyetle anlatan halk ozanı Aşık Veysel'in şiirlerinden alıntılanan sözlerini, dizelerini sizler için derledik...

    AŞIK VEYSEL SÖZLERİ

    1. Güzelliğin on par'etmez bu bendeki aşk olmasa.
    2. Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez.
    3. Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı
    4. Ne varise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?
    5. Bu alemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu suçun burda senin.
    6. Herkim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır.
    7. Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına. Arzusu hedefi yolu yalandır.
    8. Kuran’a bak, İncil’e bak… Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak,hakitatte yüz karası…
    9. Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı, ben babamı sen ustanı unutma.
    10. Saklarım gözümde güzelliğini, her neye bakarsam sen varsın orda. Kalbimde gizlerim muhabbetini, koymam yabancıyı sen varsın orda.

    AŞIK VEYSEL ŞİİRLERİ

    Ne varise sende bende
    Aynı varlık her bedende
    Yarın mezara girende
    Sen toksun da be aç mıyım...

    Var mıdır dünyaya gelip de kalan
    Gülüp baştan başa muradın alan
    Muradı maksudu hepsi yalan
    Ölümü dünyada hakikat gördüm
    Güzelliğin on para etmez
    Bu bendeki aşk olmasa
    Eğlenecek yer bulaman
    Gönlümdeki köşk olmasa.

    Sen petek misali Veysel de arı
    İnleşir beraber yapardık balı
    Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı
    Ben babamı sen ustanı unutma
    Neler yaptı bana kader
    Uyansana kara bahtım
    Yel değdikçe erir gider
    Karşı dağda kara bahtım

    Dost dost diye nicesine sarıldım
    Benim sadık yarim kara topraktır.
    beyhude dolandım, boşa yoruldum
    Benim sadık yarim kara topraktır.
    Karnın yardım kazmayınan, belinen
    Yüzün yırttım tırnağınan, elinen
    Yine beni karşıladı gülünen
    Benim sadık yarim kara topraktır
    Her kim ki olursa bu sırra mazhar
    Dünyaya bırakır ölmez bir eser
    Gün gelir Veysel'i bağrına basar
    Benim sadık yarim kara topraktır.

    Ben giderim adım kalır,
    Dostlar beni hatırlasın.
    Düğün olur, bayram gelir,
    Dostlar beni hatırlasın.
    Can bedenden ayrılacak,
    Tütmez baca, yanmaz ocak,
    Selam olsun kucak kucak,
    Dostlar beni hatırlasın.

     

    Etiketler: aşık veysel sözleri , aşık veysel şiirleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri