Aşık Veysel sözleri ve şiirleri: Veysel gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın

‘Gün ikindi akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın.’ 21 Mart 1973’te kaybettiğimiz Aşık Veysel, 123. yaş gününde kendi sözleri sözleri ve şiirleriyle anılıyor. Sevgiyi, birliği, beraberliği, paylaşımı… İnsana dair en güzel duyguları büyük bir samimiyetle anlatan halk ozanı Aşık Veysel'in şiirlerinden alıntılanan sözlerini, dizelerini sizler için derledik...

AŞIK VEYSEL SÖZLERİ



1. Güzelliğin on par'etmez bu bendeki aşk olmasa.

2. Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez.

3. Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı

4. Ne varise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?

5. Bu alemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu suçun burda senin.

6. Herkim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır.

7. Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına. Arzusu hedefi yolu yalandır.

8. Kuran’a bak, İncil’e bak… Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak,hakitatte yüz karası…

9. Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı, ben babamı sen ustanı unutma.

10. Saklarım gözümde güzelliğini, her neye bakarsam sen varsın orda. Kalbimde gizlerim muhabbetini, koymam yabancıyı sen varsın orda.

AŞIK VEYSEL ŞİİRLERİ



Ne varise sende bende

Aynı varlık her bedende

Yarın mezara girende

Sen toksun da be aç mıyım...

Var mıdır dünyaya gelip de kalan

Gülüp baştan başa muradın alan

Muradı maksudu hepsi yalan

Ölümü dünyada hakikat gördüm

Güzelliğin on para etmez

Bu bendeki aşk olmasa

Eğlenecek yer bulaman

Gönlümdeki köşk olmasa.



Sen petek misali Veysel de arı

İnleşir beraber yapardık balı

Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı

Ben babamı sen ustanı unutma

Neler yaptı bana kader

Uyansana kara bahtım

Yel değdikçe erir gider

Karşı dağda kara bahtım

Dost dost diye nicesine sarıldım

Benim sadık yarim kara topraktır.

beyhude dolandım, boşa yoruldum

Benim sadık yarim kara topraktır.

Karnın yardım kazmayınan, belinen

Yüzün yırttım tırnağınan, elinen

Yine beni karşıladı gülünen

Benim sadık yarim kara topraktır

Her kim ki olursa bu sırra mazhar

Dünyaya bırakır ölmez bir eser

Gün gelir Veysel'i bağrına basar

Benim sadık yarim kara topraktır.

Ben giderim adım kalır,

Dostlar beni hatırlasın.

Düğün olur, bayram gelir,

Dostlar beni hatırlasın.

Can bedenden ayrılacak,

Tütmez baca, yanmaz ocak,

Selam olsun kucak kucak,

Dostlar beni hatırlasın.