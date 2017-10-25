Aşık Veysel sözleri ve şiirleri: Veysel gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın

‘Gün ikindi akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın.’ 21 Mart 1973’te kaybettiğimiz Aşık Veysel, 123. yaş gününde kendi sözleri sözleri ve şiirleriyle anılıyor. Sevgiyi, birliği, beraberliği, paylaşımı… İnsana dair en güzel duyguları büyük bir samimiyetle anlatan halk ozanı Aşık Veysel'in şiirlerinden alıntılanan sözlerini, dizelerini sizler için derledik...
AŞIK VEYSEL SÖZLERİ
1. Güzelliğin on par'etmez bu bendeki aşk olmasa.
2. Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez.
3. Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı
4. Ne varise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?
5. Bu alemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu suçun burda senin.
6. Herkim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır.
7. Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına. Arzusu hedefi yolu yalandır.
8. Kuran’a bak, İncil’e bak… Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak,hakitatte yüz karası…
9. Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı, ben babamı sen ustanı unutma.
10. Saklarım gözümde güzelliğini, her neye bakarsam sen varsın orda. Kalbimde gizlerim muhabbetini, koymam yabancıyı sen varsın orda.
AŞIK VEYSEL ŞİİRLERİ
Ne varise sende bende
Aynı varlık her bedende
Yarın mezara girende
Sen toksun da be aç mıyım...
Var mıdır dünyaya gelip de kalan
Gülüp baştan başa muradın alan
Muradı maksudu hepsi yalan
Ölümü dünyada hakikat gördüm
Güzelliğin on para etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa.
Sen petek misali Veysel de arı
İnleşir beraber yapardık balı
Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı
Ben babamı sen ustanı unutma
Neler yaptı bana kader
Uyansana kara bahtım
Yel değdikçe erir gider
Karşı dağda kara bahtım
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yarim kara topraktır.
beyhude dolandım, boşa yoruldum
Benim sadık yarim kara topraktır.
Karnın yardım kazmayınan, belinen
Yüzün yırttım tırnağınan, elinen
Yine beni karşıladı gülünen
Benim sadık yarim kara topraktır
Her kim ki olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel'i bağrına basar
Benim sadık yarim kara topraktır.
Ben giderim adım kalır,
Dostlar beni hatırlasın.
Düğün olur, bayram gelir,
Dostlar beni hatırlasın.
Can bedenden ayrılacak,
Tütmez baca, yanmaz ocak,
Selam olsun kucak kucak,
Dostlar beni hatırlasın.