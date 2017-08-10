Aşık Hadise'yi sevmiyorum

* Sizi biraz geçmişe götürelim, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

- Annemle babamın ayrılmasına güzel bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Okula gitmeyi çok seviyordum. Sürekli öğretmenlere soru soran nadir öğrencilerden biri bendim, çünkü bir şeyi anlayana kadar sormaya devam ederdim.

* Kız kardeşlerinizle her zaman böyle iyi anlaşır mıydınız?

- Yalan yok... Tüm kardeşlerde olduğu gibi bizim de kavgalı dönemlerimiz vardı, hâlâ da olur ki bu da bence çok normal. Önemli olan bir tartışmadan sonra güzel devam edebilmek, birbirini anlayabilmek ve gerektiği anlarda alttan alabilmek.

* Aileniz konusunda kendinizi şanslı hissediyor musunuz?

- Kesinlikle şanslı hissediyorum, çünkü benim için aile rahatlık, huzur ve güven demek. Annem, babam ve kardeşlerim ben ünlü olduktan sonra karşıma hiçbir şekilde saçma sapan isteklerle çıkmadılar, bence bu çok kıymetli bir şey. Kardeşlerim çok değerli.

* Çok kuvvetli aile bağlarına sahipsiniz, bir gün kendi ailenizi kurma fikri kulağa nasıl geliyor?

- 31 yaşındayım. 30 yaşından sonra kadınlar çocuk için hazır olur diyorlar ya, ben de bunu hissetmeye başladım. Şu an hayatımda, ‘Evet bu adamla yuva kurabilirim’ diyebileceğim biri olsa çocuk sahibi olmak isterim. Benimle üç, dört, belki de beş çocuk yapmaktan bile korkmayacak ve bunun keyfini, korkularını, sorumluluğunu ve tutkusunu benimle birlikte yaşamak için heyecanlanacak bir adamla çocuk(lar) yapmak isterim.

* Aşk hayatınızla ilgili hiç haberleriniz çıkmıyor. Bu gizliliği nasıl sağlıyorsunuz?

- Özel yaşamayı sevdiğim için elimden geldiği kadar bunu gizli tutmaya çalışıyorum. Aşk hayatını magazin basının önünde yaşıyorsun, sonra belki de ilişkin yürümüyor ve ayrılıyorsun. O zaman ne olacak? “Ya, işte ben flört ediyordum ama anlaşamadık” mı diyeceğim? Bunu yaşamamak için özel hayatımı gizli yaşamayı tercih ediyorum.

* İnsan aşık olunca kendisinin en iyi versiyonuna dönüşür derler. Siz nasıl bir Hadise’ye dönüşüyorsunuz?

- Aslında ben âşık olan Hadise’yi çok tercih etmiyorum. Âşık olunca duyguları çok derin, çok sert, aşırı heyecanlı yaşıyorum ve bu dengemi bozuyor. Ben de açıkçası dengemi kaybetmeyi sevmiyorum. Çok aşırı âşık olmadan, beni anlayabilen birisiyle olmayı tercih ediyorum.

* Sizin için ideal bir erkeğin tanımını yapar mısınız?

- Bence ideal erkek diye bir şey yok. Yaşımız ilerledikçe, idealin peşinden koştukça ilişkilerimizde ve tercihlerimizde daha sert oluyoruz. Benim için ideal erkek, beni anlayabilmeli, beni kendinden daha çok sevebilmeli.

* Şu an aşık mısınız?

- Hayır. Zaten hayatımda bir kere aşkı yaşadım, o da ilk aşkımdı. Çok uzun zaman oldu diyebilirim.

* Şu sıralar nasıl bir ruh hali içindesiniz?

- Ruh halim şöyle: Sadece çalışmak; kendimi geliştirmek, dans etmek ve şarkı söylemek istiyorum. Tatile gitsem, kafa dinlesem modunda değilim. Hayatımın güzel bir noktasındayım, çünkü giriştiğim her işi kendi gücümle yapıyorum. Bu benim için önemli. Bunun zorlukları da var ama bir kadın olarak kendi ayaklarımın üstünde durmak bu dünyada başarabileceğim en önemli şeylerden biri.

* Şarkıcı olmasanız hangi mesleği seçerdiniz?

- Şarkıcı olmasam pazarlamayla ilgili bir şey yapardım, çünkü “marketing” okudum ve bu konuda okuldaki sunumlarda çok başarılıydım. Elimden geleni yapardım ve bir şeyleri karşı tarafa güzel bir şekilde geçirebilmek çok sevdiğim bir uğraştı. Bu yüzden bir markanın “branding” departmanında çalışırdım. İdeal erkek diye bir şey yok





TAM BİR SAVAŞÇI RUHUNA SAHiBiM

* Güzellik sizin için ne ifade ediyor? Kendinizi güzel buluyor musunuz?

- Her kadın gibi bazen buluyor, bazen bulmuyorum. Ama kendimi beğeniyorum. Kendimi sevmesem, beğenmesem işimi yapamam ki, işim sürekli sahnelerde, insanların karşısında bulunmak... Kendimi seviyorum. Aksi halde başarılı olamam. Zaten her kadın güzeldir. Çok klişe ama buna inanıyorum.

* Sıfır beden olmanın bu kadar dayatıldığı sanat ve moda dünyası hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Ben tam bir savaşçı ruhuna sahibim. Birileri “şöyle olmalısın” dedi diye, istemediğim birine dönüşemem. Kendim nasıl mutluysam öyle yaşarım. Dünyada artık “curvy”, yani kıvrımlı olmak çok güzel diye konuşuluyor. Çok sevdiğim ve müthiş saygı gören Amerikalı rapçi Kendrick Lamar bile sözlerinde “Kızlar bırakın bu Instagram’daki Photoshop’lu resimlerinizi, görelim normal halinizi, selülitli vücudunuzla barışık olun” diyor... Nedense bizim ülkemizde basenli olmak, kilolu diye nitelendiriliyor.

* Kendi bedeninizle ne kadar barışıksınız?

- Çok barışığım tabii ki... Kendimle barışık olmasam işimi sevgiyle yapamam...





EVİME GELEN RAHAT EDER

* Hakkınızda bilmediğimiz bir şeyler söyler misiniz?

- Mesela bir konser ya da bir çekim öncesi evde hazırlanmayı çok seviyorum. Özel bir makyaj odam var. Saçlarım ve makyajım o odada yapılıyor. Saçımı ve makyajımı yapan isimler zaten benim çok yakın dostlarım ve onlar evimde olduklarında ummadıkları anda bir şeyler hazırlamayı seviyorum. Bu çay, ne bileyim omlet olabilir... Onlar her seferinde “Ya, sen otur, biz yaparız” diyorlar ama ben pek durmam, bunu yapmayı severim. Evime kim gelirse gelsin, onun rahat etmesi ve iyi hissetmesi için uğraşırım.