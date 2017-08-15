'Aşık atabilecek buyursun çıksın'

BU ŞARKI BURADA BİTMEDİ, BİTMEYECEK

“14 Ağustos 2001 yılında çıktığımız ülkemize ve milletimize hizmet yolunda bugün 16’ncı yılımızı geride bıraktık. AK Parti’nin davası Türkiye’nin davasıdır. Gazi Mustafa Kemal ile başlayan cumhuriyet döneminin de yine aynı şekilde şu anda iddialı bir davası, iddialı bir hareketiyiz. Yeter ki nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu, nereye gittiğimiz unutmayalım. AK Parti her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. 26 Mart 1999 tarihinde Üsküdar’daki evimizden Pınarhisar Cezaevi’ne doğru yola çıkarken bizi bağrına basan milletimizle birlikte o gün bir şey söyledik. ‘Bu şarkı burada bitmez’ demiştik. Atlattığımız nice badireye rağmen bu şarkı bitmedi, Allah’ın izniyle bitmeyecek.



11 MİLYONU 2’YLE ÇARPMAYA HAZIR MIYIZ

AK Parti tüm vatandaşlarımızın gönlüne dokunmuş bir partidir. AK Parti tüm hanelerde, binalarda, sokaklarda, mahallelerde, ilçelerde, şehirlerde hizmeti olan eseri olan bir partidir. Şimdi bir şey soracağım. 11 milyon üyemiz var. Şimdi 11 milyon üyemize Sincan’dan Ankara’dan sesleniyorum. 2019’un Mart’ında, Kasım’ında bunu ikiyle çarpmaya hazır mıyız? Bunu ikiyle çarptığımız zaman bilesiniz ki devran farklı dönecektir.



İKTİDAR İSTİYORSANIZ ÇALIŞACAKSINIZ

Bir süredir zaman zaman birileri bize ‘diğer partilerde iktidara geleceklerine dair umut bırakmadınız’ diyor. İyi de biz kimseyi elinden tutup da iktidara getirmek gibi bir görevle mükellef değiliz. AK Parti olarak biz ülkemizi 15 yıl başarıyla yönettik. Varsa icraat konusunda bu mücadeleyi yürütme konusunda bizimle rekabet edebilecek, yarışabilecek, aşık atabilecek birileri buyursun çıksın meydana. Siyaset meydanı er meydanıdır. Eğer başarı istiyorsanız hele hele iktidar istiyorsanız çalışacaksınız, terleyeceksiniz, mücadele edeceksiniz. Yoksa Almanya’nın Focus dergisine AK Parti’yi şikayet etmekle iktidar olamazsın. Eğer yürek varsa önce dürüst olacaksın. Bu yolda ne söz veriyorsan onu yapacaksın. Projelerin, planların, hünerlerin var mı milletin önüne sereceksin. Şayet milletimizi ikna edebilir desteğini alabilirseniz iktidara gelmek bir devir teslim törenine bakar. Unutmayınız aynı durum bizim için de geçerli.





Erdoğan kürsüye çıkmadan önce saçını taradı...



DAHA KÖKLÜ DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR

2019 seçimleri için hedefin üzerine artı bir seçmen ilave ediyoruz, yani yüzde 50 artı bir. Artık tüm hesaplarımızı yüzde 50’nin üzeri için yapmak tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmek durumundayız. Buna var mıyız? Madem başarının çıtası değişti, madem mücadelenin şartları değişti öyleyse bizim de kendi içimizde bu değişimi hayata geçirmemiz şart. Türkiye’nin değişim talebine cevap vermek üzere kurulan AK Parti için değişim tabi bir olgudur. Sadece bu defa çok daha köklü değişime ihtiyacımız var. Başarılı olan arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Yıllardır partimize çok önemli hizmetler vermiş arkadaşlarımızın bazılarıyla farklı platformlarda çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun yanında yılların verdiği yorgunluk yıpranmışlık sebebiyle görevini devretmeye hazır arkadaşlarımızın olduğunu biliyoruz.



BUNLAR TASFİYE HAREKÂTI DEĞİLDİR

Yeni bir süreç bütün bunlar bir tasfiye harekâtı değildir. Bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu hizmet kervanında görev değişimi gayet tabidir. Teşkilatlarımızdaki değişim ihtiyacını vurgulu dile getirmemizin sebebi 2019’a kadar yürütmemiz gereken hazırlıklarımızdır. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle iltisaklı kişileri partimizden uzak tutmak hepimizin en başta gelen görevidir. Bu konuda en küçük bir gevşekliğe müsamaha göstermemeliyiz. ”



YOLUMUZ CUMHURİYET YOLUDUR

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti’nin 16 yıllık genç bir çınar olduğunu belirterek, “Bu çınarın kökü devlet, gövdesi cumhuriyet, dalları millet, yaprakları ay yıldızlı bayrağımız oldu” dedi.



AK Parti’nin 16’ncı kuruluş yıldönümünde konuşan Başbakan Yıldırım, özetle şu mesajları verdi:







- “Biz davamıza da kurucu ilkelerimize de liderimize de gönülden bağlıyız. Çünkü biz düşmanlıktan değil dostluktan kardeşlikten yanayız. Çünkü biz koltuklara, mevkilere, makamlara değil Türkiye’ye milletimize sevdalıyız. 14 Ağustos 2001’de diktiğimiz bu fidan bugün genç bir çınar oldu. Bu çınarın kökü devlet gövdesi cumhuriyet, dalları millet yaprakları ay yıldızlı bayrağımız oldu.



- Henüz 15 yaşında çiçeği burnunda evladımız Eren Bülbül’e kurşun sıkan şerefsizler bilsin ki biz 80 milyonuz. Eren Bülbül aziz 15’lik şehidimiz arkanda 80 milyon vatan evladı var. Seni cennete uğurlarken Türkiye düşmanlarına karşı bir olduk bütün olduk. Sana kurşun sıkan PKK katilleri elbette bunun hesabını verecek. İyi ki varsın Eren.



- Yolumuz Selçuklu’nun Osmanlı’nın Cumhuriyet’in yoludur. Gazi Mustafa Kemal Paşanın muasır medeniyetler yoludur. Bu yolu genişletmekten, korumaktan, emniyetini sağlamaktan başka hiçbir idealimiz yoktur. Türkiye demokrasi, adalet, özgürlüklerle dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında mutlaka yerini alacaktır.



- Herkesin hukukundan kendimizi sorumlu tutuyoruz. Bizim gibi düşünmeyenlerin hukukunun güvencesi de biziz. Burada bölgecilik, hemşericilik, etnik ayrımcılık asla olmadı. Hepimiz 80 milyon vatandaşımızın hukukundan sorumluyuz. Demokrasiden, adaletten, özgürlüklerden taviz vermeden ülkemize milletimize aşkla, şevkle hizmete devam edeceğiz.”



GÜL'DEN 'EVRENSEL DEMOKRASİ' MESAJI

AK Parti’nin Sincan Harikalar Diyarı’ndaki yaklaşık 6 bin kişilik amfide yapılan 16’ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları sade ama coşkulu geçti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mazeret bildirerek katılmadığı programa kutlama mesajı gönderdi. Gül, programa gönderdiği kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:



“16 yıl önce bugün Türkiye’ye yeni bir umut ve yeni ışık getireceğine inanarak kurduğumuz AK Parti’nin kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Girdiği ilk seçimden bu yana ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlenen partimiz köklü siyasi ve ekonomik reformlarla halkımıza unutulmaz büyüklükte hizmetler yapmış ve ülkemizin dünyada itibarını arttırmıştır. Hain darbe teşebbüsünü fedakar halkımızla birlikte püskürtmesinin üzerinden bir yıl geçmiştir. AK Parti kuruluş yıldönümündeki değer ve politikaları kendine yeniden rehber edinip evrensel demokrasi kriterleriyle kendi değerlerini mecz ederek yoluna devam etmelidir. Partimizin aziz milletimize daha çok hizmetlerde bulunacağına inanıyorum.”



EROL OLÇOK KİTABI

Etkinliğe katılanlara Yalçın Akdoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı “Siyasi Liderlik ve Erdoğan” kitabıyla 15 Temmuz’da şehit edilen Erol Olçok’u anlatan kitap hediye edildi. Ayrıca AK Parti’nin bugüne kadar kullandığı seçim şarkılarının yer aldığı “AK şarkılar” flash diski, tişört ve şapka hediye edildi.



Etkinliğin yapıldığı alana girişe “Milletin partisi 16 yaşında” yazılı ışıklı platform kuruldu. Davetlilere peynirli simit, çay, şerbet ve meyve suyu dağıtıldı.



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalara birlikte gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yakalarındaki 16’ncı yıl rozeti dikkat çekti.









ESKİLER DE ORADAYDI

Programa eski Meclis başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin’in yanı sıra, eski ve yeni bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Suat Kılıç gibi isimler de katıldı. Bazı davetliler alana parkın içindeki “buggy” olarak adlandırılan golf arabalarıyla ulaştırıldı. Sahnede kurulan platformda iki dev ekranla birlikte “Milletin emrinde daima birlikte” ve “AK sevda 16 yaşında” sloganları yer aldı. Alana ay yıldızlı bayrak ve AK Parti bayrağının yanı sıra Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları asıldı. Sanatçılar AK Parti’nin kullandığı kampanya şarkılarını seslendirdi. Erdoğan ve Yıldırım’ın bazı şarkılara eşlik etmesi dikkat çekti. Uğur Işılak da “Dombra”yı seslendirdi.