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    Aşı açıklaması başını çok ağrıtacak

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    30.12.2017 - 00:55 | Son Güncelleme:

    İstanbul Tabip Odası, grip aşısının içinde alüminyum olduğu için tehlikeli olduğuna dair açıklama yapan Prof. Canan Karatay hakkında ikinci kez soruşturma başlatıyor. Prof. Karatay uyarı, kınama, geçici ya da tamen meslekten men cezası alabilir.

    ENFEKSİYON Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay’ı İstanbul Tabip Odasına şikâyet etti. Karatay’ın grip aşılarının tehlikeli olduğuna dair sözleri nedeniyle yapılan şikâyetin incelenmesi sonucunda, 3 ila 6 aya uzanan süreyle meslekten men cezası verilebilecek.

    Karatay’a daha önce gebelikte şeker yüklemenin zararlı olduğuna ilişkin açıklamaları nedeniyle 15 gün meslekten men cezası veren İstanbul Tabip Odası, şimdi de “Grip aşılarının içinde alüminyum var, bu ileride Alzheimer tehlikesini ortaya çıkarır” sözleri üzerine soruşturma başlatıyor. Karatay’a meslektaşları, bu sözlerinin hastalık oranlarında artışa neden olduğu iddiasıyla tepki gösterdi.

    AŞI REDDİ BİR YILDA 10 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI
    Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Ceyhan, “Bilimsel anlamda yanlış ifadeler bazı insanların ölümüne veya sakat kalmasına neden olacak. Aşı reddi bir yılda 10 binin üzerine çıktı” diyerek Karatay Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Ceyhan şimdi de Karatay’a müeyyide uygulanması için Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı olarak İstanbul Tabip Odası’na başvurdu. Ceyhan, başvurusunda şu noktalara dikkat çekti:

    AÇIKLAMALAR SALGINA NEDEN OLABİLİR
    “İlinizde görev yapan Prof. Dr. Canan Karatay söylemleriyle halkı aşı yaptırmamaya yönlendirmiştir. Kendisine kullandığı ifadelerin yanlış olduğu belgelerle bildirilmesine ve söylemlerinin halk sağlığı açısından tehlikeli olduğunun hatırlatılmasına rağmen Karatay, aynı ifadeleri kullanmaya devam etmektedir. Kendisinin daha önce ceza almasına neden olan diyabetli annelerle ilgili söylemlerinin yanında bu kullandığı ifadeler, ortaya çıkabilecek sonuçların büyüklüğü, etkileyeceği kişi sayısı, maliyeti ve salgın oluşturma riski nedeniyle çok daha büyüktür. Sayın Karatay’ın uzman olmadığı bir alanda halk sağlığını tehdit eden ve telafisi zor sonuçlar doğurabilecek söylemleri nedeniyle cezalandırılmasını ve daha fazla şöhret olmak adına halkın bu şekilde yanlış bilgilendirilmesinin önlenmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim.”

    Türk Tabipleri Birliği’nin, 6023 sayılı yasa gereği hekimleri denetleme görevi bulunuyor. Burada belirtilen hükümlere göre, doktorlara uyarı, kınama, geçici ya da meslekten men cezası verilebiliyor. Karatay, hakkında ikinci kez soruşturma başlatılıyor. Aynı maddeden ceza alması durumunda Karatay’a 3 aydan 6 aya kadar uzanan süreyle meslekten men cezası verilebilecek.

    Etiketler: Aşı yaptırmak , gazetehaberleri
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