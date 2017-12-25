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Asgari ücretle ilgili sıcak gelişme

Hürriyet Haber
25.12.2017 - 12:03 | Son Güncelleme:

Asgari ücret konusunda pazarlıklar devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Başbakan Yıldırım'ın programında olmamasına rağmen Türk-İş Başkanı ile görüşeceği öğrenildi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücretin ne kadar olacağı hala belirsizliğini koruyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta yapacağı son toplantının ardından asgari ücretin 2018 yılında ne kadar olacağı açıklanacak. Ancak bunun öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Başbakan Binali Yıldırım Son toplantı öncesi programında olmamasına rağmen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüşecek.

Enflasyon oranında zam yapılacağının işaretlerini veren Yıldırım'ın bu açıklamasına göre asgari ücret 2018 yılında en az 1.600 TL olacak. Fakat bu konuda son söz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda.

TÜRK-İŞ asgari ücretin 1.893, DİSK 2.300 ve CHP'de 2 bin TL olmasını talep ediyor.

 

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