Asgari ücret zammı belli oldu - 2018 AGİ tutarı ne kadar?

6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı geçtiğimiz hafta belli oldu. Asgari ücretin zamlanması ile birlikte her ay çalışanlara verilen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı da artış gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarların da belirlendiği kaydedilerek, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretli bir işçinin bin 709 lira 67 kuruş alacağı bildirildi.



Buna göre, bekar ve çocuksuz asgari ücretli bir işçinin eline bin 603 lira 12 kuruş, evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli bir işçinin eline bin 633 lira 57 kuruş, evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu işçinin eline bin 656 lira 40 kuruş, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçinin eline de bin 679 lira 23 kuruş geçecek.

2017 AGİ ÜCRETLERİ RAKAMLARI



Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.



AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR?



1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.