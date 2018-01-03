Asgari ücret seferberliği

1 Ocak itibariyle SGK’ya çalışanların meslek kodlarının bildirilmesi zorunlu olacak. Artık çalışanların, işverence bildirilen meslek kodlarıyla, yine işveren tarafından bildirilen ücret seviyeleri karşılaştırılacak. İşverenin eksik ve yanlış bildirimde bulunduğu belirlenirse, ceza uygulanacak. Yeni dönemde örneğin bir doktorun asgari ücretle çalıştığı bilgisi SGK’nın bilgi sisteminde de görülebilecek. Bu durumda “Bir doktorun asgari ücretle çalışması, hayatın olağan akışına uygun mudur” sorusu gündeme gelecek ve buna göre de inceleme derinleştirilecek. Resmi verilere göre, halen Türkiye’de çalışanların yüzde 40.3’ü, bir başka deyişle 5.8 milyon kişi, asgari ücretle çalışıyor. Çalışanların yüzde 42.7’si ise, asgari ücretin iki katına kadar maaş alıyor. Buna göre çalışanların çok büyük bir bölümünü oluşturan yüzde 83’ü (12 milyon kişi), bin 400 ile 2 bin 800 TL arasında değişen ücretlerle çalışıyor.

BAKAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da, katıldığı bir TV programında meslek kodu uygulaması sonrası değişen sistemi anlattı. Çalışma Bakanlığı olarak ücretlerin eksik bildirimini görebileceklerini belirten Sarıeroğlu, “Bir işçinin yaptığı iş ve ücret beyannamelerde belirtilecek. Bunu yapma sebebimiz, ücretlerin asgari ücret seviyesinin üzerine çıkmasını sağlamak” dedi.