Asgardia nedir? Uzay ülkesi ilk uydusunu uzaya yolladı!

Teknoloji, diplomasi, yönetim ve uzay araştırmasında garip ve ilginç bir deney olan Asgardia, yeni bir boyuta ulaştı. Bir gün gecikmesinin ardından Pazar günü, NASA'nın Virginia'daki Wallops Flight Facility'sinden Asgardia-1 isminde bir küp uydu taşıyan bir Orbital ATK Antares roketi fırlatıldı. Süt kutusu boyutundaki uydu, kapladığı bölgeye "Asgardia Uzay Krallığı" diyor.

Çevrim içi bir açıklamada şöyle yazıyor: "Asgardia uzay krallığı, an itibariyle uzayda bağımsız bir bölge kurmuştur."





300.000'in üzerinde insan, geçen sene boyunca bu "ülkenin vatandaşı" olmak için çevrim içi kayıt yaptı. Vatandaşlığın bilinen en büyük ayrıcalığı şimdilik sadece Asgardia-1'e saklaması için veri göndermek, böylece bu veriler, yine yapılan açıklamaya göre, sinir bozucu hükumetlerden ve dünya kanunlarından bağımsız olabilecek.

Ama Asgardia'nın şartları ve koşullarına iyice bakarsanız, ayrıcalıkların dünyalı telif hakkı yasalarına bağlı olduğunu görürsünüz. Avusturya'nın kanunları altında düzenlenmişler. Ayrıca Asgardia'ya bir insan sığdırmak mümkün olmadığı için aslında bir "ülke" tanımına da uymuyor. En azından şimdilik. Asgardia'nın uzak gelecek planları arasında uzaya insan yerleştirmek ve uzak koloniler de var. Bunun yanında, Asgardia şu an için hiçbir "gerçek" ülke ve Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir ülke olarak tanınmış değil.



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