Asfaltta inanılmaz olay... Saplanıp kaldı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 K 4313 plakalı otomobil, tali yoldan Atatürk Bulvarına dönüş yapacağı esnada aniden asfaltta çökme meydana geldi. Sağ ön lastiği asfalta saplanan otomobilini bir türlü saplandığı yerden çıkaramayan sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yolda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından otomobil vatandaşların da yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.