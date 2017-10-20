Asena'dan düğün müjdesi

Çiçeği burnunda eşiyle birlikte bir eğlence kuruluşunun özel gecesine katılan Asena, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Asena gazetecilere müjdeli haberi verdi. Ünlü dansçı " ‘Nikahımızı yaptık ancak çok yakında ailelerimizin ve dostlarımızın bir araya geleceği bir düğün töreni düzenleyeceğiz. Detayları yakında sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

Asena'nın yanı sıra Ahmet Selçuk İlkan ve eşi, Ayhan Aşan ve eşi ile iş ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin katıldığı Elite World Gazino Gecesi'nin sunuculuğunu Yosi Mizrahi üstlendi. Gecede Mustafa Keser sahneye çıktı. Keser, bir ara da konuklar arasında bulunan Ayhan Aşan'ı da sahnede konuk etti.