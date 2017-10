Asena’dan Caner’e bir dava daha... 'Beni kötü kadın gibi gösterdi'

İCRA TAKİBİNDEN SONRA

Asena Atalay ile eski eşi futbolcu Caner Erkin Ocak 2016 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Asena Atalay, Caner Erkin’in yoksulluk nafakası, müşterek çocukları Çınar’ın genel bakım ve eğitim masraflarını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. İcra takibinin ardından Caner Erkin, oğluyla olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak Atalay aleyhinde açıklamalarda bulundu. Asena Atalay’ın avukatı Beyza Sındıraç, geçtiğimiz Şubat ayında söz konusu açıklamalarının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunurken, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

TOPLUM ÖNÜNDE KÖTÜ KADIN GİBİ GÖSTERDİ

Sındıraç, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde davalı Caner Erkin’in, “Evlilik birliği sürecinde 3. Kişilerle birlikte olan Asena Atalay’a karşı hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım… Üzülerek söylüyorum ki Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip…” şeklindeki paylaşımlarına yer verdi.

Dilekçede davalı Caner Erkin’in davacı Asena Atalay’a hakaret ederek onu toplumun gözü önünde ahlaksız ve kötü bir anne gibi gösterip kendini haklı gösterme çabası içine girdiği ileri sürüldü. Ayrıca Asena Atalay’ın bir anne olarak tüm hayatını oğlu Çınar’ın hayatına adadığı anlatılırken, Caner Erkin’in Şükran Ovalı ile evliliğine değinilerek bu evliliği sürekli haber yaptırdığı ve Atalay’ı toplum önünde kötü bir kadın ve kötü bir anne olarak göstermeye çalıştığı iddia edildi. Caner Erkin’in söz konusu paylaşımının basında geniş bir yer bulmasının ardından Asena Atalay’ın psikolojisinin kötü etkilendiği ve üzüldüğü belirtilirken oğlu Çınar’ı da bu haberlerden uzak tutmaya çalıştığı kaydedildi. Bu haberlerin ardından Asena Atalay’ın işlerinin de kötü etkilendiği ve gelen tekliflerin geri çekildiği anlatılarak maddi kaybının oluştuğu ileri sürüldü.

100 BİN LİRALIK TAZMİNAT

Tüm bunlar göz önünde bulundurularak davalı Caner Erkin’in davacıya sosyal medya aracılığıyla yayınladığı yazıyla hakaret ederek kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle maddi tazminat hakları saklı kalmak hakkıyla 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERDi

Önceki gün İstanbul Asliye hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ön inceleme duruşmasında tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan davalı Caner Erkin’in avukatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını ardından davalı tarafın 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne takipsizlik kararı için yaptığı itirazın reddedildiğini belirterek tazminat davasının da reddini talep etti.

Mahkeme taraflara delillerini sunmaları, Caner Erkin hakkında takipsizlik verilip verilmediği ve tarafların mali ve sosyal durumlarının tespiti için duruşmayı erteledi.





CANER ERKİN’İN DAVALIK OLAN AÇIKLAMASI



Caner Erkin’in davaya konu olan paylaşımının tamamı ise şu şekilde: “Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim.

Bu tamamen yalandır. Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim.

Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.

Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.

Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum.”