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    'Asena' saldırısı

    Enver ALAS/ DHA
    04.11.2017 - 20:51 | Son Güncelleme:

    GAZETECİ-Yazar Sabahattin Önkibar, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın ilk gününde bir grubun saldırısına uğradı. 

    Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar'in dün Kırmızı Kedi Yayınevi'nin standında yeni kitabı ‘Asena'nın imza günü etkinliği vardı. Etkinlik sırasında Önkibar, yaklaşık 10 kişi olduğu belirtilen grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar daha sonra hızla uzaklaştı. Durum polise bildirildi. Standa polis geldi. Önkibar ve darp sonucu yaralanan 2 kişi, saldırganlardan şikayetçi oldu.

    Saldırıdan sonra imza günü etkinliğine devam eden Önkibar şunları söyledi: "Genç çocuklar bunlar. Belli ki görevlendirilmişler. Son kitabım Asena'yı imzalıyordum. İçlerinden biri, 'bu kitabı niye yazdın' diye sordu. Ben de, 'gazeteciyim, objektif olarak gözlemlerimi yazdım' dedim. Derken yumruk savurdu. O sırada 3-4 kişi içeri atladı. Yayınevi çalışanı arkadaşlar müdahale ettiler. Yumruklaşmalar oldu. İki arkadaşımız yaralandı. Buz tedavisi uyguladım. Polis biraz önce gelip ifade aldı. Saldırganlardan şikâyetçi olduk. Ben onlardan ve onları buraya gönderenlerden korkmuyorum. Burada olmaya devam edeceğim. Yansız, objektif bir kitap yazıyorum ve buna tahammül edemiyorlar. Türkiye'nin geldiği nokta budur. Türk kamuoyunu, bu noktada dikkatli olmaya ve düşünmeye davet ediyorum." 

    Etiketler: selahattin önkibar , saldırı , TÜYAP Kitap Fuarı , gazetehaberleri
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