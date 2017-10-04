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Asena kimdir, kaç yaşındadır?

Asena kimdir sorusu, Boksun Yıldızları isimli yarışmanın ekranlara gelme haberiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin büyük bir kesimi tarafından tanınan ve oryantal alanına kendisini ispatlayan Asena, programın başlamasının ardından boks yeteneğiyle yeniden gündeme geldi. Peki, Asena kimdir? İşte, ünlü isim hakkında bazı bilgiler

Hürriyet Haber
04.10.2017 - 14:33

Asena’nın gerçek adı Onur Çakmak’tır. 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. Gayrımeşru bir çocuk olarak doğan ve üç aylıkken annesi tarafından terk edilen Asena’yı babaannesi Hanife Hanım büyütmüştür. Babasının adı Burhan Çakmak’dır. Rize kökenlidir. İlkokulun ilk üç yılını Almanya'da okudu. Asena'nın çocukluğu Türkiye ile Almanya arasında geçti. İstanbul’da Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden de mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hotel Management bölümünde eğitimine devam etti. LCC (Language and Culture Centre) Mankenlik ve Zerafet okulunu bitirdi.

1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı. Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde kısa zamanda dansını kabul ettirdi. Ülkemize konser vermeye gelen Mig Jagger, Tina Turner´in doğum günü ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in sarayında yapılacak bir geceye davet edilmesi, eski Amerika başkanı Bill Clinton´un HABİTAT dolayısıyla ülkemizi ziyaret etmesi ve Asena´nın bütün devlet başkanlarına basına kapalı yaptığı şovlarla Asena dünya starı olma yolunda büyük adım atmış oldu.

Yine 2008 yılında Türk televizyonlarında Paris Hilton ile dans etmiş ve bu dansı dünyada yüz binlerce insan tarafından izlenmiştir. 2009 yılına kadar Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) bünyesinde Oryantal Danslar As Başkanı olarak yönetim kurulu görevini sürdürmekte olan Asena, aynı zamanda sporcu kimliğine sahip lisanslı bir kick box sporcusudur.

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Etiketler: asena , asena kimdir , asena kaç yaşında
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