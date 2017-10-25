ASELSAN'ın KOBİ'lere siparişi 3,3 milyar lirayı aştı

Türkiye'nin önde gelen yüksek teknoloji şirketlerinden ASELSAN, küçük ve orta büyüklükte işletmelerle (KOBİ) kurduğu iş birlikleriyle bu kuruluşların hem teknolojik gelişimlerine hem de ekonomik büyümelerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Her 10 siparişinden 9'unu KOBİ niteliğindeki firmalara veren ASELSAN'ın, alt yüklenicilere sipariş tutarı 3,3 milyar liranın üzerine çıktı.



Şirket, benimsediği kurumsal sürdürülebilirlik kavramı gereği, paydaşlarından olan tedarikçilerle güçlü ilişkiler içinde olmaya ve iş birliğini artırmaya önem veriyor.

ASELSAN, çoğunluğu KOBİ niteliğindeki yan sanayi ve alt yüklenici firmalarını sektördeki iş ortakları olarak görüyor.

KOBİ'lerle kurduğu iş birlikleriyle alt yüklenicilerin kritik teknolojilerin üretiminde rol almasını sağlayan ASELSAN, tedarikçi eğitimleri ve şirket ihtiyaçlarının anlaşılır kılındığı iş başı faaliyetleriyle bu süreci destekliyor.

ASELSAN, KOBİ'lere yönelik iş birliği olanaklarını artırmak için de çaba gösteriyor. Bursa'da yarın firmalarla bir araya gelecek ASELSAN yetkilileri, 2 gün olası iş birliklerini değerlendirilecek.

TEKNOLOJİK BİRİKİM SANAYİYE YAYILIYOR

ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası ölçekte elde ettikleri birikimin sanayiye yayılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Savunma sanayisinde milli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Üretim ve tasarım alanında alt yüklenici firmalara ihtiyaç duyuyoruz. Savunma sanayisi kümeleriyle iş birlikleri, özellikle savunma sanayisinde yerlileştirme çalışmaları bizim için oldukça önemli. Bu tür ortak çözüm üretme platformlarına destek veriyoruz. Özellikle Bursa'nın otomotivde kazandığı birikimden savunma sanayisinin daha fazla yararlanabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi'nin (BASDEC) organize ettiği faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilecek toplantıda, olası iş birliği olanaklarının değerlendirileceğini belirten Kılıç, program kapsamında ASELSAN tedarik uzmanlarının, kümelenmedeki firmalarla ikili görüşmeleri gerçekleştirileceğini, bazı firmalara yerinde ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.

İŞ BİRLİĞİ KOBİ'LERE KAZANDIRIYOR

ASELSAN'ın 2016 verilerine göre, yıl içinde yapılan işler karşılığında alt yüklenicilere 900 milyon lira ödeme yapıldı.

Şirketin, KOBİ ve yurt içi alt yüklenicilerdeki sipariş tutarı 3,3 milyar lirayı geçti.

ASELSAN, her 10 siparişinden 9'unu KOBİ niteliğindeki firmalara vererek sektörde öncü bir rol üstlendi.



