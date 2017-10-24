Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>ASELSAN'dan 60 milyon liralık sözleşme

ASELSAN'dan 60 milyon liralık sözleşme

AA
24.10.2017 - 17:19 | Son Güncelleme:

ASELSAN ile TC İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü arasında "112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi" kapsamında 60 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile TC İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü arasında '112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi' kapsamında 60 milyon TL tutarındaki 'Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi 2. Aşama Altyapı Kurulumu İşi' sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, proje kapsamında Adana, Bartın, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde 112 Acil Yardım altyapısı faaliyete geçirileceği belirtilerek, ayrıca projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlandığı ifade edildi. 

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri