ASELSAN'dan 60 milyon liralık sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile TC İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü arasında '112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi' kapsamında 60 milyon TL tutarındaki 'Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi 2. Aşama Altyapı Kurulumu İşi' sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, proje kapsamında Adana, Bartın, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Samsun, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde 112 Acil Yardım altyapısı faaliyete geçirileceği belirtilerek, ayrıca projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlandığı ifade edildi.