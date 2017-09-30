Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>ASELSAN yaptı, sesten 6 kat daha hızlı!

    ASELSAN yaptı, sesten 6 kat daha hızlı!

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 05:40 | Son Güncelleme:

    ASELSAN'ın ürettiği ses hızının 6 kat fazlasına ulaşabilen TUFAN, elektromanyetik dalganın itme gücüyle fırlatma yapabiliyor.

    ASELSAN, dünyada şu an ar-ge aşamasında bulunan elektromanyetik mühimmat fırlatma teknolojisini geliştirmeye başladı.
     
    ASELSAN’ın testlerini sürdürdüğü TUFAN, elektromanyetik dalganın itme gücüyle top mermilerini sesten 6 kat daha hızlı hedeflere fırlatıyor.

    İtme gücüyle fırlatıyor

    Ses hızının 6 kat fazlasına ulaşabilen TUFAN, klasik toplar ve fırlatma sistemlerindeki gibi patlama ile değil, elektromanyetik dalganın itme gücüyle fırlatma yapabiliyor.
     
    Klasik toplarda ve fırlatma sistemlerinde mühimmat ister güdümlü ister güdümsüz olsun bir patlamayla ateşleniyor. Elektromanyetik fırlatmada ise mühimmat bir koruyucu kılıfla namlunun içine konuluyor ve namlu çevresinde oluşturulan elektromanyetik dalganın itme gücüyle fırlatılıyor. 

    ASELSAN yaptı, sesten 6 kat daha hızlı
      
    Saniyede hızı 2 bin ila 2 bin 500 metre

    Şu an test aşamasında olan Elektromanyetik Fırlatma (EMF) sistemi, konvansiyonel patlama-gaz basınçlı fırlatma sistemlerine göre daha avantajlı olmasının ve menzilin daha da yükselmesinin yanında sürtünmenin sınırlı olması sebebiyle silah sisteminin de ömrünü uzatıyor. 
     
    Saniyede hızı 2 bin ila 2 bin 500 metre, yani ses hızının 6 katını aşan sistem ile, hava aracı veya balistik füze gibi hedefler vurulabilecek. Mevcut atış sistemleriyle top mermileri ses hızının ancak 2.5 katı hızla hedefe ulaşabiliyor.

    TSK'nın gücüne güç katacak

    ASELSAN, Elektromanyetik Top (EMT) teknolojilerinin kazanılmasına yönelik çalışmalara 2014 yılında öz kaynakları ile başladı. 2015 yılında yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması ile çalışmalara ASELSAN öz kaynaklarının yanı sıra TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) desteği alınarak devam edildi. Geliştirilecek EMT Sistemleri sayesinde TSK'nın kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili silah sistemlerine sahip olması sağlanacak.

    ASELSAN dünya liderliğine oynuyor

    TRT'de yer lana habere göre, ASELSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Elektromanyetik Top Sistemi laboratuvar prototipinin sistem seviyesi testleri 2016 yılı sonunda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. ASELSAN, EMT sistemi ile atışlı test faaliyetlerini 2017 yılında da sürdürecek. ASELSAN, ilerleyen dönemde bu alanda geliştireceği ürünler ile dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi haline gelmeyi hedefliyor.

    Etiketler: aselsan , tufan , ses
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri