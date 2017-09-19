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Aselsan, KDV iadelerinde avantaj sağlayacak

Hürriyet Haber
19.09.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 09:26

Aselsan, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ekonomi Bakanlığı'nın bu kararıyla Petkim, dış ticaret sermaye şirketleri listesine 58. sıradan yazıldı.

TAM OLARAK NE OLDU?

Dış ticaret sermaye şirketi, söz konusu listeye giren şirkete vergi açısından avantajlar sağlıyor. Tebliğ uyarınca DİİB sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından Dış Ticaret Sermaye Şirketi’ne KDV hesaplanarak tesliminin mümkün olduğu ve Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsüne sahip ihracatçılara yüklenilen KDV’nin iadesinin yapılacağı hüküm altına alınıyor.

Etiketler: Aselsan , Aselsan kdv , DİİB
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