Aselsan ikincil halka arza gidiyor

Aselsan Yönetim Kurulu, ikincil halka arz için çalışmaların başlatılmasına karar verdi.

Genel Müdürlük, bu kapsamdaki işlerin yürütülmesinde yetkili olacak. Dün akşam KAP'a yapılan açıklamada sürece dair herhangi bir takvim ya da değerlemeye ilişkin bilgi verilmedi.

BusinessHT'nin haberine göre Aselsan, 26 Aralık seansını 32,42 liradan önceki günle aynı seviyeden tamamlamıştı. Kasım ayında 47,22 liraya kadar yükseldikten sonra 28,88 liraya düşen hisselerin son fiyatta yılbaşına göre kazancı ise yüzde 155,80 oranında.

İKİNCİL HALKA ARZ HİKAYESİ NASIL BAŞLADI?

2013 yılında dönemin Genel Müdürü Cengiz Ergeneman, şirketin hisselerinin ikincil halka arzı konusunda yaptığı bir açıklamada, "İkincil halka arzda, oranı yüzde 15 olarak düşünüyoruz" demiş ve "Bu artı, eksi 5 olabilir. Burada piyasa şartlarına bakacağız, 'ne kadar arz edeceğiz, nasıl yapacağız', bunu aracı kurumlarla yapacağımız görüşmeler sonucunda ayarlayacağız" diye konuşmuştu.

O dönemde Aselsan, konuyla ilgili uluslararası aracı kurumlardan talep istemiş bu kurumlardan Merrill Lynch, Türkiye'nin uzun menzilli füze sisteminde seçtiği Çin firmasının ABD tarafından kara para ve terörle mücadele kapsamındaki “kara liste” içinde olduğunu gerekçe göstererek böyle bir firmanın seçimi nedeniyle halka arza aracılık etmeyi reddetmişti.

Merrill Lynch, halka arz için görüşülen kurumlardan yalnızca bir tanesiydi.

Şu anda Aselsan'ın yüzde 15,42'si halka açık geriye kalanı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait.