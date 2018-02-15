ASDEP 1500 personel alımı yapmaya hazırlanıyor! Hangi bölümlerden alım yapılacak?

ASDEP 2018 personel alımı başvurusu için vatandaşların araştırması başladı. Geçtiğimiz dönemlerde bu programda görevlendirmek üzere birçok alım yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018 yılında da alımı gerçekleştirecek. Peki, ASDEP personel alımı başvurusu için süreç nasıl ilerleyecek? İşte, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın yapmış olduğu açıklama

ASDEP 2018 PERSONEL ALIMI İÇİN BAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Aile Bakanlığı bütçesi görüşmeleri gerçekleştirilirken 2018 yılında alınması hedeflenen 1500 ASDEP Personeli hakkında açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın açıklamaları şu şekilde;

"Ben çok önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Herkesin bildiği üzere, Aile Sosyal Destek (ASDEP) programımız şahsımın bakan olmasının ardından kısa bir süre önce hayata geçirilmiş bir projedir. Bizlerin 1500 ASDEP personeli şuan sahalarda ve ellerine almış oldukları tabletleri, bilgi işlem altyapılarıyla kapı kapı ve ev ev dolaşarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyorlar. Bizler daha önce açıkladığımız gibi 1500 ASDEP Personelimizin alımlarını gerçekleştirdik. Bu alımlara hak kazananların eğitimlerini tamamlayacağız ve daha sonra da onları sahada göreceğiz.

Onlar da kendilerine verilen vazifeyle vatandaşlara hizmet etmeye devam edecekler. Bu çalışmalarımız hizmet vermek adına devam edecek ve 2018 yılı içinde de bizler ASDEP adıyla hizmet verecek 1500 yeni personel alımı yapmayı hedefliyoruz.”

HANGİ BÖLÜMLERDEN ALIM YAPILACAK?

Bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. Muhtemelen konu, bakanlığın teknik çalışma aşamasında üzerinde çalıştığı süreci yaşamakta. Konu hakkında gelişme yaşandığı takdirde, bu sayfadan tüm detaylar verilecektir.