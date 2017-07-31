Aşçılarını birer birer Nusret'e kaptırdı

Airport Haber’in haberine göre; Türk Hava Yolları'nın geçen yıl kapasite düşürmesi sonrası işten çıkarılan Do&Co çalışanlarından 30'unu, ünlü restoran işletmecisi Nusret Gökçe kaptı.

Türk Hava Yolları'nın ikram firması Turkish Do&Co'dan çıkarılan uçan aşçılar Nusr-Et'te işbaşı yaptı. Son yılların en popüler işletmecilerinden biri olan Nusret Gökçe'nin, Türk Hava Yolları'nın ikram şirketinden çıkarılan uçuşlardaki aşçıları kendi restoranlarında görmek istemesi üzerine 30 civarında uçan aşçı işe alındı.

‘ANINDA İRTİBATA GEÇİN’

Türk Hava Yolları ile sıkça seyahat eden Gökçe'nin, uçaklarda görev alan uçan aşçıların servislerinden oldukça memnun olduğu ve işsiz kaldıklarını öğrendiği anda da uçan aşçılar ile irtibata geçilmesini istediği öğrenildi.

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin iş teklifi karşısında şaşkınlık yaşayan uçan aşçılar, Gökçe'ye ait İstanbul'un çeşitli noktalarındaki Nusr-Et isimli restoranlarda işe başladı.

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