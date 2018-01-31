Aşçı aşçılara 'yalaka, aptal, şerefsiz' dedi... Yargı emsal karar verdi

Kocaeli'nde bir fabrikada taşeron olarak aşçıbaşı pozisyonunda çalışan kişi, 25 aşçı ile bazı sıkıntılar yaşadı. Kendine ait Facebook sayfasında çalıştığı sektörle ilgili değerlendirmeler yapan aşçıbaşı, “Aşçılar şerefsiz, aşçılar sahtekar, aptal, yalaka, ispiyoncu” paylaşımında bulundu. Paylaşımı gören 25 aşçı, işverene başvurarak çalıp, “Aşçı başı bize hakaret ediyor, ya bizi ya da onu tercih edin. O varsa biz yokuz” dedi. Bunun üzerine işveren mesai arkadaşlarına hakaret etmekle suçladığı aşçıbaşıyı işten çıkardı.

MAHKEME: DÜŞÜNCESİNİ SÖYLEME HAKKI

İşten atılan aşçıbaşı ise Kocaeli 6. İş Mahkemesi'nde işe iade davası açtı. Tarafları dinleyen mahkeme, emsal bir karara imza attı. Davacı aşçıbaşı, kendisine fesih bildirimi yapılmadan iş akdinin haksız şekilde feshedildiğini söyledi. Savunma yapan davalı işveren, aşçıbaşının tüm uyarılara rağmen mesai arkadaşlarına hakaret içerikli sözler söylediğini öne sürdü.

Facebook paylaşımında davacının kendi işiyle ilgili serzenişlerine paylaştığına hükmeden Kocaeli 6. İş Mahkemesi, bu paylaşımdan herhangi bir şahsın hedef alınmadığı veya herhangi bir şirketin küçük düşürülmediğine dikkat çekti. Davacının anayasal bir hak olan düşüncesini söyleme hakkını kullandığı bu nedenle iş sözleşmesinin feshedilemeyeceğine karar veren mahkeme, feshin haksız ve geçersiz olduğuna hükmetti. İşveren kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de feshin geçersizliğine, aşçıbaşının işe iadesine hükmetti.