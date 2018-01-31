Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Aşçı aşçılara 'yalaka, aptal, şerefsiz' dedi... Yargı emsal karar verdi

    Aşçı aşçılara 'yalaka, aptal, şerefsiz' dedi... Yargı emsal karar verdi

    İHA
    31.01.2018 - 11:37 | Son Güncelleme:

    Kocaeli'nde bir fabrikada çalışan aşçıbaşı, sosyal medya hesabından ‘Aşçılar şerefsiz, aşçılar sahtekar, aptal, yalaka, ispiyoncu’ paylaşımında bulundu. Diğer aşçıların tepki gösterip şikâyet etmesi üzerine işten kovulan aşçıbaşı açtığı işe iade davasını kazandı.

    Kocaeli'nde bir fabrikada taşeron olarak aşçıbaşı pozisyonunda çalışan kişi, 25 aşçı ile bazı sıkıntılar yaşadı. Kendine ait Facebook sayfasında çalıştığı sektörle ilgili değerlendirmeler yapan aşçıbaşı, “Aşçılar şerefsiz, aşçılar sahtekar, aptal, yalaka, ispiyoncu” paylaşımında bulundu. Paylaşımı gören 25 aşçı, işverene başvurarak çalıp, “Aşçı başı bize hakaret ediyor, ya bizi ya da onu tercih edin. O varsa biz yokuz” dedi. Bunun üzerine işveren mesai arkadaşlarına hakaret etmekle suçladığı aşçıbaşıyı işten çıkardı.

    MAHKEME: DÜŞÜNCESİNİ SÖYLEME HAKKI

    İşten atılan aşçıbaşı ise Kocaeli 6. İş Mahkemesi'nde işe iade davası açtı. Tarafları dinleyen mahkeme, emsal bir karara imza attı. Davacı aşçıbaşı, kendisine fesih bildirimi yapılmadan iş akdinin haksız şekilde feshedildiğini söyledi. Savunma yapan davalı işveren, aşçıbaşının tüm uyarılara rağmen mesai arkadaşlarına hakaret içerikli sözler söylediğini öne sürdü.

    Facebook paylaşımında davacının kendi işiyle ilgili serzenişlerine paylaştığına hükmeden Kocaeli 6. İş Mahkemesi, bu paylaşımdan herhangi bir şahsın hedef alınmadığı veya herhangi bir şirketin küçük düşürülmediğine dikkat çekti. Davacının anayasal bir hak olan düşüncesini söyleme hakkını kullandığı bu nedenle iş sözleşmesinin feshedilemeyeceğine karar veren mahkeme, feshin haksız ve geçersiz olduğuna hükmetti. İşveren kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de feshin geçersizliğine, aşçıbaşının işe iadesine hükmetti.

     

    Etiketler: aşçı , hakaret , Yargıtay , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri