Asansörde taciz davasında ifadeler ortaya çıktı: Kıbrıs'ta olsan sevişirdik

“ASANSÖRDE ELBİSEMİN YIRTILDIĞINI FARKETTİM”



Model Katia K. 23 Temmuz 2014’te bir otelin asansöründe tacize uğradığı iddiasıyla Florian H.’dan şikayetçi olmuş, bunun üzerine sanığa “basit cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Müşteki Katia K. ifadesinde şu iddialarda bulunmuştu: “Benim çalıştığım yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirket ile sanığın çalıştığı yatırım şirketi arasında iş ilişkisi vardır. Bu nedenle sanıkla zaman zaman görüşüyorduk. Bazen bana cinsel ilişki teklifinde bulunuyordu. Ben bu mesajları iş ilişkimizi bozmamak için şaka olarak kabul ediyordum. Olay günü beni otelin barına götürdü ve ilişki yaşamak istediğini söyledi. Benden hoşlandığını, eşiyle ilişkisini devam ettirmek istemediğini anlattı. Otelden ayrılmak için asansöre bindiğimde beni asansörün içine itti. Elbisemin yırtıldığını fark ettim. Asansörden indikten sonra bir daha benimle çalışmayacağını söyledi.”



TEKLİFE EVET TACİZE HAYIR



Sanık Florian H.’da, “Ben eğer Kıbrıs’ta olsan sevişebilirdik diye müştekiye mesaj gönderdim. Bu mesaj sadece erotik içerikli bir mesajdı. İkinci görüşmemizde otelde ben müştekiyi zorlamadım. Asansörde herhangi bir şey yapmış olsaydım çığlık atabilirdi. Asansörün kat ettiği mesafe 7-8 saniye sürmektedir. Bu sürede şikayetçinin bahsettiği eylemleri yapmam mümkün değildir. 7 hafta sonra şikayetçi oldu ve hikaye uyduruldu. Beni televizyon ve gazetelere haber yaptırarak suçlu gibi gösterdi” dedi.



BİR BUÇUK AY SONRA ŞİKAYETÇİ OLMASI KUŞKULU



Mahkeme 3 yıllık yargılamanın ardından sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Gerekçeli kararda müştekinin cinsel saldırıya ilişkin anlatımlarının çelişkili olduğu belirtildi. Soruşturma aşamasında anlatmadığı cinsel saldırının ayrıntılarından daha sonra bahseden müştekinin daha sonra ayrıntılı olarak anlatmasının kuşku oluşturduğu anlatılan gerekçeli kararda, “Ayrıca müşteki yaklaşık bir buçuk ay sonra şikayetçi olmuştur. Bu durum kuşku oluşturan bir diğer noktadır. Müştekinin 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştiğini iddia ettiği cinsel saldırı olayı sırasında tepkisini ortaya koyabilecek hiçbir başvuruda bulunmaması, olayların kimse tarafından fark edilmemesi yaşamın olağan akışına uygun değildir” denildi.

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