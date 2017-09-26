Asansörde korkunç ölüm! Kafasını uzattı ve...

Kaza, Sarıyer Yeni Mahalle Caddesi 58 numarada saat 09.30 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, kombi tamiri için eve gelen tamirci Refai Yaşın (40) kombiyi kontrol etmek istedi. Kombi asansör boşluğunda olduğu için birinci kattan pencereyi açan tamirci kombiyle ilgilenirken, giriş kattan asansör çağrıldı. Asansörün hareket etmesi üzerine pencereden sarkan tamirci, kabin ile duvar arasında sıkıştı. Durumu fark edenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye , sağlık ekibi ve polis sevk edildi.



İTFAİYE İKİ SAATTE KURTARDI



Kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer ve Seyrantepe itfaiye ekipleri talihsiz adamı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası tamirci sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Refai Yaşın’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz tamircinin sırt çantası ve tesisat çantası arkadaşları tarafından araca koyuldu.