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    Asansörde feci son

    DIŞ HABERLER
    21 Ağustos 2017 - 23:28Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 01:24

    İspanya’da doğumhaneden sedye ile odasına götürülen bir anne, asansörün aniden harekete geçmesi üzerine kapıda sıkışıp feci şekilde can verdi.

    RocIo Cortes Nunez adlı çiçeği burnunda anne, hastanenin ikinci katında sezaryenle yaptığı doğumun ardından,  üçüncü katta bulunan odasına taşınıyordu. Ancak 25 yaşındaki genç kadın sedye ile asansöre bindirileceği esnada, korkunç bir kaza meydana geldi. Sedyenin yarısı asansöre girmişken kabin aniden yukarı hareket etti ve Nunez, feci şekilde can verdi. Karısının bedeninin ikiye bölündüğünü söyleyen koca Jose Gaspar, “Önce büyük bir gürültü duydum. Sonra da karımı gördüm. Böyle bitmemesi gerekiyordu. Bugün Rocio’ya olan yarın başka birine olabilir. Mahvolmuş durumdayım” diyerek isyan etti. Bu trajedi yaşanırken bebeğin annesiyle birlikte olmaması ise tek sevindirici haber oldu. Çiftin 3 ve 4 yaşlarında iki de kızları olduğu öğrenildi. 

    Etiketler: RocIo Cortes Nunez , İspanya , gazetehaberleri
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