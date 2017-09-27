Asansörde doğum yaptı!

Doğumhaneye yetişemeden doğumunu asansörde gerçekleştiren kadının görüntüleri, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Hastanenin asansör operatörü Li Fengling, durumun ciddiyetini anlayınca asansördeki herkesi dışarı çıkardı ve acil olarak ebeleri çağırdı.
Hemşireler, doğum sancıları içindeki zavallı kadını asansörde doğurtmayı başardı.
Asansörde dünyaya gelen ‘sabırsız bebeğin’ ise oldukça sağlıklı olduğu belirtildi.
Wenshang County People’s Hastanesi’nin asansöründe dünyaya gelen bebek, Çin’de günün konusu oldu.
Sosyal medyada bir kullanıcı, “Eğer bir asansörde doğum yapacaksanız, hastane asansörü olmasına dikkat edin” yorumunda bulundu.