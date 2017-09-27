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    Asansörde doğum yaptı!

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 17:35 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 17:35

    Çin’in Shandong eyaletinde hamile bir kadın, doğum için gittiği hastanenin asansöründe doğurdu.

    Doğumhaneye yetişemeden doğumunu asansörde gerçekleştiren kadının görüntüleri, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Asansörde doğum yaptı

    Hastanenin asansör operatörü Li Fengling, durumun ciddiyetini anlayınca asansördeki herkesi dışarı çıkardı ve acil olarak ebeleri çağırdı.

    Asansörde doğum yaptı

    Hemşireler, doğum sancıları içindeki zavallı kadını asansörde doğurtmayı başardı.

    Asansörde doğum yaptı

    Asansörde dünyaya gelen ‘sabırsız bebeğin’ ise oldukça sağlıklı olduğu belirtildi.

    Wenshang County People’s Hastanesi’nin asansöründe dünyaya gelen bebek, Çin’de günün konusu oldu.

    Asansörde doğum yaptı

    Sosyal medyada bir kullanıcı, “Eğer bir asansörde doğum yapacaksanız, hastane asansörü olmasına dikkat edin” yorumunda bulundu.

    Etiketler: çin , Shandong , asansör , doğum , asansörde doğum , Li Fengling , Wenshang County People’s
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