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Asansör güvenliği ile ilgili kritik tarih yaklaşıyor

Hürriyet Haber
16 Ağustos 2017 - 15:43 Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 15:44

Asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde kritik tarih 1 Eylül... Bu tarihte yürürlüğe girecek yeni tebliğ, söktürün bundan sonraki süreci için de belirleyici konumda.

Bağımsız denetleme kuruluşu Liftinstituut’ün Türkiye Bölge Müdürü Süleyman Özcan konuya ilişkin bu noktalara dikkat çekti:

*Asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde 1 Eylül’de yürürlüğe girecek TS EN 81-20 ve 50 standartları, sektörün ilerlediği istikamet için belirleyici oluyor. Detaylı kontrol listeleri hazırlanmasına karşın, yeni standart ile birlikte zorunlu hale gelen ve güvenliğin korunmasında önemli rol oynayan maddelere yönelik bilgi ve kontroller yer almıyor.

*Yenilikler periyodik muayenelerde kontrol edilmeyince, TS EN 81-20 standardı 1 Eylül 2017’de ülkemizde etkili olmayacaktır. 
*2008 Kasım ayında yayınlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” ile zorunlu hale getirilen periyodik bakımlar, asansörlerimizin eskiye oranla daha güvenli hale getirildi.

YENİ TEBLİĞ AÇIKLANDI

*Periyodik muayene mevzuatları ve kontrol formları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, A tipi muayene kuruluşlarının temsilcileri, Asansör Federasyonu ve sektörel dernek temsilcileri ile değerlendirilerek, asansörlerdeki periyodik kontrollere ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni kontrol listeleri açıklandı. 

*1 Eylül tarihinden sonra, onaylanan projelerde asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gereklilikleri talep edilecek.

GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER VE KONTROLLER YER ALMIYOR

*Kontrol listelerinde önemli yere sahip, asansör kat kapılarının kattaki kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullananlar için daha güvenli olmasını hedefleyen sarkaç deneyi hakkında, kabin kapısının kabin içindeki yolcular için daha güvenli olmasını sağlayan, yolcuların kilit açma bölgesi dışında kabin kapısını tamamen açıp sıkışmasını, yaralanmasını engelleyen sınırlandırma mekanizması hakkında bir bilgi veya kontrol yer almıyor.  Yine, asansör güvenlik devresini doğrudan ilgilendiren “5.12.1.8” ve TS EN 81-20 standardında “Bakım Çalışmalarında Koruma” olarak ifade edilen “5.12.1.7” maddeleri hakkında da bir kontrol bulunmuyor.

ASANSÖRLER YENİ ŞARTLARA UYGUN HAZIRLANMALI

*Yeni kontrol listesi ile can güvenliğini ilgilendiren yeni önlemler asansör periyodik kontrollerinde kontrol edilmeyecek. Bu durumda, can güvenliği ile ilgili şartları kaç tane asansör imalat firması, montaj firması, kaç tane komponentte, asansörde uygulayacak? Bu durumda TS EN 81-20 standardı 1 Eylül 2017’de ülkemizde ölü doğacak. 

Etiketler: Süleyman Özcan , Bakım Çalışmalarında Koruma , TS EN 81-20 standardı
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