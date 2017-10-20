Asansör Fuarı’na 39 Türk şirketi katıldı

AUGSBURG’ta geçen salı günü başlayan ve bu akşam sona erecek Interlift Asansör Fuarı’na 48 ülkeden 574 şirket katıldı. Katılımcı şirket sayısı açısından Almanya birinci sırada yer aldı. İtalya 96 şirketle ikinci, Çin 68 şirketle üçüncü, İspanya 44 şirketle dördüncü oldu. Türkiye ise asansör sektöründe faaliyet gösteren 39 şirketle beşinci büyük katılımcı ülke unvanını kazandı.

Bu yıl fuarda dikkati çeken konulardan biri, insanların rahat ulaşımını sağlayan asansörler oldu. Ev içi asansörler, platform asansörleri, engelli asansörleri bunlar arasında başı çekiyor. Asansörleri uzaktan izlemeye ve kabin içinde kalan yolcunun çağrı merkezine alarm vermesine olanak sağlayan sistemlere yönelik yeni çözüm önerileri ve teknolojiler de fuarın trendleri arasında yer alıyor. Fuarda ön plana çıkan diğer bir konu da yaşlı ve engellilere yönelik ev içi dikey taşıma çözümleri.

STANDARTLARA UYUMLU

İşlenen en önemli konu, bu sene değişen Avrupa Asansör Standardı’na uyumlu yeni ürünler oldu. Asansörlerin güvenlik düzeylerini daha da artıran bu yenilik, birçok asansör modülünde değişiklikler ve geliştirmeler yapılmasını zorunlu kıldı.

30 yıldır asansör kumanda sistemleri üreten Türk firması Mik-El’in kurucu ortağı Nihat Güven de, bu zorlu değişimi başarıyla tamamlayarak yeni standarda uygun ürünlerini fuarda sergileme fırsatı bulduklarını söyledi.